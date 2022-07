ശബരീനാഥന്റെ അറസ്റ്റ്: അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല, പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ കെ.എസ് ശബരീനാഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. സഭ നിർത്തിവെച്ച് അറസ്റ്റ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.എൽ.എയാണ് അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം കാണുന്നില്ലെന്നും സാധാരണ നടപടിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആദ്യ സബ്മിഷനായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറായതുമില്ല.

തുടർന്ന് അടിയന്തരപ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരം നടപടികളെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഭീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചോടുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു. അതേസമയം ചട്ടം വളച്ചൊടിക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ സൂചിപ്പിച്ചു. സഭക്ക് ഒരു കീഴ്വഴക്കമുണ്ട്. സോളാർ, ബാർ കേസുകൾ കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പലതവണ സഭ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യവും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഓർമപ്പെടുത്തി. Show Full Article

News Summary -

Sabrinathan's arrest: The emergency motion was not allowed, the opposition boycotted the house