Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല മുറിവ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:08 PM IST

    ശബരിമല മുറിവ് പെട്ടെന്ന് മാറില്ല -സർക്കാറിനെതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​യ യു​വ​തി​ക​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പോ​കി​ല്ല
    ശബരിമല മുറിവ് പെട്ടെന്ന് മാറില്ല -സർക്കാറിനെതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​കാ​ലം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച മു​റി​വി​ന്റെ നീ​റ്റ​ൽ അ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്ന് മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം മു​ഖ​പ​ത്ര​മാ​യ ‘യോ​ഗ​നാ​ദം’ ദ്വൈ​വാ​രി​ക​യു​ടെ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ‘അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മം മാ​തൃ​ക​യാ​ക​ട്ടെ’ എ​ന്നാ​ണ്​ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​​ന്‍റെ ത​ല​ക്കെ​ട്ട്.

    അ​യ്യ​പ്പ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളാ​യ യു​വ​തി​ക​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പോ​കി​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ന്നും ഇ​ന്നും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ലെ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​​ലെ​യും ചി​ല​രു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ഴ​ച്ചെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കോ പ​ഴ​യ നി​ല​പാ​ട് ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ന​വോ​ത്ഥാ​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​യ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​മ​ർ​​ശി​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vellapally NatesanAyyappa sangamamSNDPSabarimala
    News Summary - Sabarimala wound will not heal quickly - Vellappally against the government
    Similar News
    Next Story
    X