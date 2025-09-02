Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:24 PM IST

    ശബരിമല യുവതി ​​പ്രവേശനം: സർക്കാറിന്റെ നിലപാട്​ മാറ്റത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത്​..!

    ശബരിമല യുവതി ​​പ്രവേശനം: സർക്കാറിന്റെ നിലപാട്​ മാറ്റത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത്​..!
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ക്ക​​ശ്യം വി​ട്ട്​ നി​ല​പാ​ട്​ തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മ​നം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ​പി​ന്നി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. വി​​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം എ​തി​രാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും സ്ത്രീ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പു​രോ​ഗ​മ​ന കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ​യും പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും തു​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ചാ​ര സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി നാ​മ​ജ​പ പ്ര​തി​​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ന​വോ​ത്​​ഥാ​ന മ​തി​ലു​യ​ർ​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത​തും ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ 2020ല്‍ ​ന​ല്‍കി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്തെ​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വീ​ണ്ടു​​വി​ചാ​ര​മാ​ണ്. പു​തി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക എ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​നു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ശാ​ന്ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന 2018 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29ലെ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​നും മു​ന്ന​ണി​ക്കും​ 2019 ലെ ​ലോ​ക്​​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്​ നേ​രി​ട്ട​ത്​.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ വി​ധി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ലും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​രം എ​തി​രാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ ചു​വ​ടു​മാ​റു​ക​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. ​ഇ​തി​ന്‍റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ടു​വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ​ഴി​മാ​റി​പ്പോ​യി.

