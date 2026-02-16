Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Feb 2026 10:37 PM IST
    16 Feb 2026 10:37 PM IST

    ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന കേസ്: ഇറക്കാനും തുപ്പാനും വയ്യാതെ സർക്കാർ

    Sabarimala Gold Missing Row
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റെ കോ​ളി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന കേ​സി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ സ്വ​ന്തം നി​ല​പാ​ട് മ​ധു​രി​ച്ചി​റ​ക്കാ​നും ക​യ്ച്ചി​ട്ട് തു​പ്പാ​നും വ​യ്യാ​ത്ത പ​രു​വ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി മൗ​നം തു​ട​രു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പാ​യി മാ​ർ​ച്ച് 14ന​കം നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​താ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടി പി​ന്തു​ണ​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വി​ധി​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2019ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നേ​റ്റ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് ഈ ​നി​ല​പാ​ട് ഒ​രു​കാ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റി. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​തു​ക്കി​വെ​ച്ച വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടി​ലൊ​ന്ന് പ​റ​യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ദം എ​ഴു​തി​ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം മാ​ർ​ച്ച് 14ൽ​നി​ന്ന് നീ​ട്ടി​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ചി​ല അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    സ​മ​ത്വ​വും ലിം​ഗ​നീ​തി​യും വേ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​കു​മോ?

    യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ധി​ക്ക് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ന​ൽ​കാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും സ്ത്രീ​ക​ളെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ​പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ദ്യ​നി​ല​പാ​ട് ത​ള്ളി​യെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    വി​ധി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്‌ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ബെ​ഞ്ചി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടു​കൂ​ടി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​ക്ക് പു​റ​മേ മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ള്ളി​പ്ര​വേ​ശ​നം, അ​ന്യ​മ​ത​സ്ഥ​രെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച പാ​ഴ്‌​സി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​ത്ര​പ്ര​വേ​ശ​നം, ഷി​യ മു​സ്‍ലിം​ക​ളി​ലെ ദാ​വൂ​ദി ബോ​റ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ ചേ​ലാ​ക​ര്‍മം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പൊ​തു​നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല കേ​സ്.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​ച്ച സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ൾ

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ത്തെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ലി​നി​ട​യി​ൽ, യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ധി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു​ള്ള പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ ഹ​ര​ജി​ക​ളെ ഇ​തു​വ​രെ എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ജ​യ്ദീ​പ് ഗു​പ്ത ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് ഒ​ര​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളാ​യി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചു​ടു​പി​ടി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ഷ​യ​മാ​യി മാ​റി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​കൊ​ള്ളാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച മൗ​നം ത​ങ്ങ​ൾ നി​യോ​ഗി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ​ത​ന്നെ ഭ​ഞ്ജി​ച്ച​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് പ​രി​​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ചു.

    Sabarimala Women Enrty Pinarayi Vijayan Government Supreme Court
    News Summary - Sabarimala women's entry case: Government unable to let go or spit
