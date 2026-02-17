Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightയുവതി പ്രവേശനം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 5:34 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 5:34 PM IST

    യുവതി പ്രവേശനം: 'സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വി.ഡി. സതീശൻ

    text_fields
    bookmark_border
    VD Satheesan
    cancel
    camera_alt

    വി.ഡി. സതീശൻ

    പാലക്കാട്: ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാർ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണെന്നും ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു. പുതുയുഗ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും സർക്കാറിനെയും സതീശൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്.

    'യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്തുമോ എന്നതിൽ സർക്കാർ മറുപടി പറയുന്നില്ല. യുവതീ പ്രവേശനത്തെ പിന്തുയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ആചാരം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് യു.ഡി.എഫ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാറും പൊലീസും ഗൂഡാലോചന നടത്തിയാണ് ശബരിമലയിൽ രണ്ടു യുവതികളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്' വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു.

    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റ പേരിൽ വൻ തട്ടിപ്പാണ് സർക്കാർ നടത്തിയത്. കൂടാതെ നവകേരള സർവെയുടെ പേരിൽ സി.പി.എം-ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഖജനാവിലെ പണമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് നവകേരള സർവെ. സർവെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നിർത്തിവെക്കണമെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർവെയ്ക്ക് പണം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പത്ത് വർഷത്തെ ഭരണം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണോ കേരളം നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള സർവെ നടത്തേണ്ടതെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sabarimala women entryGovernment of KeralaPinarayi VijayanVD SatheesanPuthuyuga Yatra
    News Summary - Sabarimala Women Entry: Waiting for the election to be over to correct the affidavit -VD Satheesan
    Similar News
    Next Story
    X