Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 10:49 PM IST

    ശബരിമല കൊടിമര നിർമാണ ക്രമക്കേട്​: പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ്

    ശബരിമല കൊടിമര നിർമാണ ക്രമക്കേട്​: പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല കൊ​ടി​മ​ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്​​ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​തി​​വേ​ഗ നീ​ക്ക​വു​മാ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സ്. ​ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും ഇ​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി.

    അ​തി​നി​ടെ കൊ​ടി​മ​ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ൽ മു​ൻ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ.​എ​സ്.​പി കു​റു​പ്പ് ഗു​രു​ത​ര ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റെ ബോ​ർ​ഡ് ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും ഭ​ക്ത​രി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് കു​റു​പ്പാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​രം കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാം ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളെ​ല്ലാം എ​സ്.​ഐ.​ടി​യി​ലും ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലു​മാ​ണ്. ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് മു​ൻ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മു​ള്ള​ത്. സ്വ​ർ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ത്രീ ​എ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ടം.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത് പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്വ​ർ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​വി​വ​രം കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. ഒ​രു ഭ​ക്ത​ൻ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​ല രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ വ​ള​രെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക്​ പ​ങ്കു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന കാ​ര്യ​വും വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നും ശ​ബ​രി​മ​ല കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ദ​ഗ്​​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നു​മാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ തീ​രു​മാ​നം. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ കേ​സി​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. ശ​ബ​രി​മ​ല കൊ​ടി​മ​ര നി​ർ​മാ​ണ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്​​ധി​ച്ച്​ പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സി.​എ​സ്. ഹ​രി​ക്കാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല.

