    date_range 20 Oct 2025 12:01 AM IST
    date_range 20 Oct 2025 12:01 AM IST

    'വിശ്വാസസംഗമം അയ്യപ്പസംഗമത്തെ മറികടന്നു'; രാഷ്​ട്രീയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ​ യു.ഡി.എഫ്

    വിശ്വാസസംഗമം അയ്യപ്പസംഗമത്തെ മറികടന്നു; രാഷ്​ട്രീയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ​ യു.ഡി.എഫ്
    മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എം നേ​ടി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ൽ​കൈ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ മേ​ഖ​ല ജാ​ഥ​ക​ളും പ​ന്ത​ള​ത്തെ വി​ശ്വാ​സ​സം​ഗ​മ​വും വ​ഴി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും യു.​ഡി.​എ​ഫും. യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള വ​രെ​യു​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കും​വി​ധം ജ​ന​വി​കാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നാ​യി.

    മേ​ഖ​ല ജാ​ഥ​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് നേ​തൃ​ത്വം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. പ​തി​വു​വി​ട്ട്, കാ​ര്യ​മാ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും മു​തി​രാ​തെ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ മാ​ർ​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ ബി.​ജെ.​പി​യെ വീ​ണ്ടും സ​മ​രം ക​ടു​പ്പി​ക്കാ​നും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ രാ​പ്പ​ക​ൽ സ​മ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നും ​നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കി​യ​തും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    നേ​താ​ക്ക​ളെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം മ​ഹാ​സം​ഗ​മ സ​ദ​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ്​ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​​ന്യേ വ​ലി​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗം​ പ​ന്ത​ള​ത്തെ​ത്തി​യെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ആ​സ​ന്ന​മാ​യി​രി​ക്കേ സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​നം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ജാ​ഥ​ക​ൾ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വി​ഷ​യം ഉ​യ​ർ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​​ന്നെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങാ​നും സാ​ധി​ച്ച​ത്​ ഗു​ണം ചെ​യ്​​തു. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​യ​ർ​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​ഘ​ട​ന​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മ​ന്ദ​ത ജാ​ഥ​ക​ളി​ലൂടെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​യി.

    പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​സം​തൃ​പ്​​തി​ക​ൾ ജാ​ഥ​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​​ന്‍റെ വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്ക​ൽ ചെ​റി​യ സ​മ്മ​ർ​ദമാ​യെ​ങ്കി​ലും സ​സ്​​പെ​ൻ​സ്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള അ​​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്‍റെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വ് സ​​മ്മേ​ള​ന​​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി​യെ​ന്നും​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    TAGS:Ayyappa sangamamUDFCPMSabarimala
    News Summary - Sabarimala: UDF in political confidence
