Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Oct 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 7:24 AM IST

    ശബരിമല: നിയമസഭയിൽ ഭരണപക്ഷത്തിന്​ പൊള്ളൽ

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ മോ​ഷ​ണ വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഗു​രു​ത​ര പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും പി​ന്നാ​ലെ സ​ഭ സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ച്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​പൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്നു. കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന ന്യാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ്​ നേ​ര​ത്തെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ​​പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സ്​ ത​ള്ളി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ, പ​ക്ഷേ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ത​യ്യാ​റാ​ണെ​ന്ന്​’ മ​ല​ക്കം മ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ ച​ർ​ച്ച ഭ​യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും ശ​ബ​രി​മ​ല വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്ന​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളി​ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ലെ ഗു​രു​ത​ര പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ​യി​ൽ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി എം.​ബി രാ​ജേ​ഷി​നൊ​പ്പം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ വാ​സ​വ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തി​നും കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മി​ല്ലെ​ന്നും ​​​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നാ​ണ്​ അ​ധി​കാ​ര​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ മ​ന്ത്രി, ഒ​ടു​വി​ൽ 2019ൽ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ​ക്ക്​ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി എ​ന്ന്​ സ​മ്മ​തി​​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പു​ക മ​റ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ണി​യു​​​​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ ​പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​ത്. വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ശ്വ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്നി​​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​ത്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​മ​​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു. ചോ​​​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള സ്​​തം​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ നേ​രെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​ഴ​യ കാ​ല ചെ​യ്​​തി​ക​ൾ തി​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന ​ധാ​ർ​മ്മി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​മു​ണ്ട്.

    മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എം മാ​ണി​ക്കെ​തി​രെ ബാ​ർ​കോ​ഴ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ധി​വി​ട്ട സ​മ​രം ഓ​ർ​​മ്മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. മ​ര്യാ​ദ വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ച മ​ന്ത്രി വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യോ​ട്​ ‘പ​ഴ​യ​കാ​ലം’ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ സ​തീ​ശ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​ത്ത്​ ആ​റു​വ​ട്ടം ​​​​ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    kerala niyamsabha Government of Kerala ruling party Sabarimala
