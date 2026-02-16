Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 10:31 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല: സ​ർ​ക്കാ​ർ തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത്​ തി​രു​ത്ത​ണം -വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ. ആ​ല​പ്പു​ഴ ക​ണി​ച്ചു​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ലെ വ​സ​തി​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വി​ധി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​നൂ​കൂ​ലി​ച്ച​വ​രാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​ത്ത്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​വി​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ട​താ​ണ​ല്ലോ. സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൊ​ണ്ട്​ തി​രു​ത്തി​യ​താ​യും ക​ണ്ടു. അ​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പി​ന്നീ​ട്​ സ​മ്മ​ർ​ദം കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല. ശ​ബ​രി​മ​ല ​സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ള​ട​ക്കം​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​രാ​ൻ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി പോ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​ആ​ശ​യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്​ പ​ല​രും ക​ക്ഷി ചേ​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. സ​ത്യ​വാ​ങ്​ മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ​യെ​ന്ന​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​​​​ തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ട്ടെ. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രും ഇ​തേ​അ​ഭി​പ്രാ​യം ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കോ​ട​തി​വി​ധി നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി നി​ല​പാ​ട്​ നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്ത്രീ​പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ല. അ​ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ബു​ദ്ധ​രാ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ പോ​ക​രു​​തേ​യെ​ന്ന്​​​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കോ​ട​തി​വി​ധി കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യും അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​രും ഒ​രി​ക്ക​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല. അ​തി​ന്‍റെ വി​ചാ​ര വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണ​പൊ​ട്ടി കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ധ്വ​നി കേ​ട്ട​താ​ണ്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ക​യും ദു​രാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​കും​ വേ​ണം. സ്ത്രീ ​പ്ര​വേ​ശ​ന​മെ​ന്ന​ത്​ ആ​ചാ​ര​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ലെ കീ​ഴ്​​വ​ഴ​ക്കം തു​ട​ര​ണം. ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ശ​രി​യും തെ​റ്റും കോ​ട​തി ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്ക​ട്ടെ. ത​നി​ക്ക് ആ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ലെ ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് സു​പ്രീം കോ​ട​തി. വി​ഷ​യം ഒ​​മ്പ​​തം​​ഗ ബെ​​ഞ്ച് പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​നും തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ആ ​​വി​​ധി​​യു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ൽ മൂ​​ന്നം​​ഗ ബെ​​ഞ്ച് പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ൾ തീ​​ർ​​പ്പാ​​ക്കാ​​നു​മാ​ണ് തീ​​രു​​മാ​​നി​​ച്ച​​ത്. ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യി​​ൽ സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ്രാ​​യ​​ഭേ​​ദ​​മ​​ന്യേ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന 2018ലെ ​​വി​​ധി​​ക്കെ​​തി​​രെ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച പു​​നഃ​​പ​​രി​​ശോ​​ധ​​ന ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ൾ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ച​​പ്പോ​​ഴാ​​ണി​ത്. മു​​ൻ ചീ​​ഫ് ജ​​സ്റ്റി​​സ് ദീ​​പ​​ക് മി​​ശ്ര അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​നാ​​യ അ​​ഞ്ചം​​ഗ സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി ബെ​​ഞ്ച് പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ച്ച ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ വി​​ധി (4:1) ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല​​യി​​ൽ സ്‍ത്രീ​​പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള വി​​ല​​ക്ക് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​ണെ​​ന്നാ​​ണ് വി​​ധി​​ച്ച​​ത്. ഇ​​തി​​നെ​​തി​​രെ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച ശ​​ബ​​രി​​മ​​ല സ്ത്രീ​​പ്ര​​വേ​​ശ​​നം ഉ​​ള്‍പ്പെ​​ടെ മ​​ത​​സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ള​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന 67 ഹ​​ര​​ജി​​ക​​ളാ​​ണ് സു​​പ്രീം​​കോ​​ട​​തി മു​​മ്പാ​​കെ​​യു​​ള്ള​​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​​ന്ന്) മ​​ത​​സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​ത്തി​​നു​​ള്ള ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ 25ാം അ​​നു​​ച്ഛേ​​ദം ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കു​​ന്ന അ​​വ​​കാ​​ശ​​വും

    ഒ​​രു മ​​ത​​സ​​മു​​ദാ​​യ​​ത്തി​​ന് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ 25ാം അ​​നു​​ച്ഛേ​​ദം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന അ​​വ​​കാ​​ശ​​വും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള പാ​​ര​​സ്പ​​ര്യം.

    ര​​ണ്ട്) മ​​ത​​സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ 25 (1) അ​​നു​​ച്ഛേ​​ദ​​ത്തി​​ലെ ‘പൊ​​തു​​ക്ര​​മം, ധാ​​ർ​​മി​​ക​​ത, ആ​​രോ​​ഗ്യം’ എ​​ന്ന​​ത് കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള വി​​വ​​ക്ഷ.

    മൂ​​ന്ന്) ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ നി​​ർ​​വ​​ചി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​ത്ത ധാ​​ർ​​മി​​ക​​ത​​യും ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​നാ ധാ​​ർ​​മി​​ക​​ത​​യും കൊ​​ണ്ടു​​ദ്ദേ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​യു​​ടെ ആ​​മു​​ഖ​​ത്തി​​ലു​​ള്ള ധാ​​ർ​​മി​​ക​​ത​​യാ​​ണോ, അ​​ത​​ല്ല മ​​ത​​വി​​ശ്വാ​​സ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട​​താ​​ണോ​?

    നാ​​ല്) ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക മ​​ത​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​രു അ​​നു​​ഷ്ഠാ​​നം ആ ​​മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ അ​​വി​​ഭാ​​ജ്യ ഘ​​ട​​ക​​മാ​​ണോ എ​​ന്ന കാ​​ര്യം കോ​​ട​​തി​​ക്ക് എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കാ​​നാ​​കും? ആ ​​തീ​​ർ​​പ്പ് മ​​ത​​മേ​​ധാ​​വി​​ക​​ൾ​​ക്ക് വി​​ട​​ണോ?

    അ​​ഞ്ച്) ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ 25 (2) (ബി) ​​യി​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്ന ‘ഹൈ​​ന്ദ​​വ വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ’ എ​​ന്ന പ്ര​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ർ​​ഥം എ​​ന്ത്?

    ആ​​റ്) ഒ​​രു മ​​ത​​വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ ഒ​​ഴി​​ച്ചു​​കൂ​​ടാ​​നാ​​കാ​​ത്ത മ​​താ​​നു​​ഷ്ഠാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഭ​​ര​​ണ​​ഘ​​ട​​ന​​യു​​ടെ 26ാം അ​​നു​​ച്ഛേ​​ദം സം​​ര​​ക്ഷ​​ണം ന​​ൽ​​കു​​ന്നു​​ണ്ടോ?

    ഏ​​ഴ്) ഒ​​രു മ​​ത​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​ചാ​​രാ​​നു​​ഷ്ഠാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ ചോ​​ദ്യം ചെ​​യ്ത് ആ ​​മ​​ത​​ത്തി​​ന് പു​​റ​​ത്തു​​ള്ള​​വ​​ർ.

