Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:20 PM IST

    ശബരിമലയിലെ വാജിവാഹനം മടക്കിനൽകാൻ തന്ത്രി

    ശബരിമലയിലെ വാജിവാഹനം മടക്കിനൽകാൻ തന്ത്രി
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വാ​ജി​വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന് ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​രു​ടെ ക​ത്ത്. പ​ഴ​യ കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​ജി വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ 11നാ​ണ് ത​ന്ത്രി ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    2017 ജൂ​ൺ 25നാ​ണ്​​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ കൊ​ടി​മ​രം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് ആ​ചാ​ര​പ്ര​കാ​രം പ​ഴ​യ​തി​ലെ വെ​ള്ളി​യി​ൽ തീ​ർ​ത്ത വാ​ജി​വാ​ഹ​നം ത​ന്ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ത​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ത​ന്ത്രി അ​ടു​ത്തി​ടെ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​താ​ണി​പ്പോ​ള്‍ തി​രി​കെ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ, വാ​ജി​വാ​ഹ​നം ത​ന്ത്രി കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വാ​ജി വാ​ഹ​നം അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ അ​ഖി​ല ഭാ​ര​തീ​യ അ​യ്യ​പ്പ​ധ​ര്‍മ പ്ര​ചാ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ ഹൈ​ന്ദ​വ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ര്‍ 15ന് ​ത​ന്ത്രി​യു​​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​തി​യ ​കൊ​ടി​മ​രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ​തി​ലെ വാ​ജി​വാ​ഹ​നം ത​ന്ത്രി​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​​ ആ​ചാ​രം. ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ത്ത്​ ഈ ​മാ​സം 24ന്​ ​ചേ​രു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ച​ർ​ച്ച​ ചെ​യ്യും. തു​ട​ർ​ന്നാ​കും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നം.

    കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ​ഴ​യ കൊ​ടി​മ​രം മാ​റ്റി​യ​ത്. 3.2 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ൽ പു​തി​യ കൊ​ടി​മ​രം വ​ഴി​പാ​ടാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ ഫീ​നി​ക്‌​സ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​ടെ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. 9.161 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. പ​മ്പ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ടി​മ​ര​നി​ർ​മാ​ണം.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണം​പൂ​ശി​യ, ചെ​മ്പു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ആ​ലി​ല​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 2017 ജൂ​ൺ 25ന് ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് 28. ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള​ത് 13 എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ കാ​റ്റ​ടി​ച്ച് വീ​ണു​പോ​യ​താ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Lord AyyappaKerala NewsSabarimala
    News Summary - Sabarimala thantri wanted to return silver to government
