Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതന്ത്രി വീണ്ടും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 10:19 PM IST

    തന്ത്രി വീണ്ടും അറസ്റ്റില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    തന്ത്രി വീണ്ടും അറസ്റ്റില്‍
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ പാ​ളി​ക​ളി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ​മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ലും ശ​ബ​രി​മ​ല ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി കേ​സി​ലെ സ​മാ​ന ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യും ഒ​ത്താ​ശ​യും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ പാ​ളി കേ​സി​ലും ത​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. നി​ല​വി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ന്ത്രി​യെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ത​ന്ത്രി ജ​യി​ല്‍ മോ​ചി​ത​നാ​കാ​ന്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി. നി​ല​വി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ജീ​വാ​ഹ​ന ഇ​ട​പാ​ടി​ലും കേ​സെ​ടു​ത്താ​ല്‍ ത​ന്ത്രി വീ​ണ്ടും കു​രു​ക്കി​ലാ​വും. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ൽ ത​ന്ത്രി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് ക​ട​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പാ​ക്കി​യ വ്യാ​ജ മ​ഹ​സ​റി​ൽ ത​ന്ത്രി ഒ​പ്പി​ട്ട​ത് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ത​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ വൈ​കി​യ​പ്പോ​ഴും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക കേ​സി​ൽ​കൂ​ടി പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ല്‍, പൊ​തു​സ്വ​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ഹ​ര​ണ​വും ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വും തു​ട​ങ്ങി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ശി​ക്ഷ​വ​രെ കി​ട്ടാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ കേ​സി​ൽ ത​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ ക​ണ്ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​ര് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്‌​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യ​കേ​സി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ റി​മാ​ന്‍ഡ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala NewsSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala Thantri arrested again
    Similar News
    Next Story
    X