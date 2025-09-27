Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല വിമോചന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:03 AM IST

    ശബരിമല വിമോചന പ്രസ്ഥാനം; സംഘപരിവാർ അജണ്ടയിൽ തുടക്കത്തിലേ കല്ലുകടി

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്​.എൻ.ഡി.പിയും എൻ.എസ്​.എസും പരസ്യ എതിർപ്പുയർത്തുമോ എന്നതിൽ ആശങ്ക
    ശബരിമല വിമോചന പ്രസ്ഥാനം; സംഘപരിവാർ അജണ്ടയിൽ തുടക്കത്തിലേ കല്ലുകടി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​എ​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി ശ​ബ​രി​മ​ല വി​മോ​ച​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ​ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ ക​ല്ലു​ക​ടി. പ​മ്പ​യി​ലെ ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ ബ​ദ​ലാ​യി പ​ന്ത​ള​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ വി​മോ​ച​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം.

    അ​ണി​യ​റ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും, പ​ന്ത​ള​ത്തെ സം​ഗ​മ​ത്തെ പ​രി​ഹ​സി​ച്ച എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും ശ​ബ​രി​മ​ല വി​മോ​ച​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും പ​ര​സ്യ​മാ​യി ത​ള്ളി​പ​റ​യു​മോ എ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ശ​ങ്ക. ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ​വി​ശ്വാ​സം​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ ആ​ദ്യ​മേ സ​ർ​ക്കാ​റി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വി​മോ​ച​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​മോ എ​ന്ന​തി​ലും സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്​. സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ അ​തി​ജീ​വി​ക്ക​ലും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ​ കേ​ന്ദ്രം വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന​​ വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​യ​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ബി.​ജെ.​പി​ക്കും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​മെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ന്ത​ളം സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ചെ​ങ്കോ​ട്ടു​കോ​ണം ശ്രീ​രാ​മ​ദാ​സാ​ശ്ര​മം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ശാ​ന്താ​ന​ന്ദ, വാ​വ​ർ സ്വാ​മി​യെ തീ​വ്ര​വാ​ദി​യാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​സം​ഗ​വും പൊ​തു​വി​ൽ സം​ഘ​പ​രി​വാ​റി​നെ തി​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ത്തു​ക​യാ​ണ്​​. വാ​വ​ർ​ക്ക് അ​യ്യ​പ്പ​നു​മാ​യി പു​ല​ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​യ്യ​പ്പ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന തീ​വ്ര​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടും ശാ​ന്താ​ന​ന്ദ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ. ഈ ​നി​ല​പാ​ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്​. ​

    വി​ശ്വാ​സ​വും ആ​ചാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ച്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യെ ഹി​ന്ദു ക്ഷേ​ത്ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, ക്ഷേ​ത്ര ഭ​ര​ണം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നീ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​മോ​ച​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​ന്നേ ഒ​രു​ക്കം തു​ട​ങ്ങി മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത്​ അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്​​ത സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കു​മ്മ​നം രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​നെ മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി വി​മോ​ച​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം. അ​തേ​സ​മ​യം അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്​​ത​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സു​ക​ള്‍ പി​ന്‍വ​ലി​ക്കു​ക, യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം പി​ന്‍വ​ലി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ മാ​ത്രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sangh Parivarnair service societyAyyappa sangamamSNDPKerala
    News Summary - sabarimala protection movement issues started Sangh Parivar Agenda
    Similar News
    Next Story
    X