Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    22 Sept 2025 9:57 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:57 PM IST

    സംഘ്പരിവാറിന്റെ ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമവേദിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ‘ഇടമില്ല’

    സംഘ്പരിവാറിന്റെ ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമവേദിയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ‘ഇടമില്ല’
    ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമവേദിയിൽ ഇടമില്ലാതിരുന്ന ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    പന്തളം: സംഘ്​പരിവാർ സംഘടിപ്പിച്ച ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമവേദിയിൽ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് ‘ഇടമില്ല’. ആദ്യം വേദിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സമാപനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പ് വേദിയിൽ വിളിച്ചുകയറ്റി. തുടർന്ന്​ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം കേന്ദ്രസർക്കാറിന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് കൈമാറി.

    ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരായ പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്, രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ, എ.കെ. സുരേഷ് എന്നിവർക്കൊപ്പം എത്തിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് യോഗാവസാന നിമിഷംവരെ സദസ്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സംഘ്​പരിവാർ സംഘടനകളുടെ പൂർണനിയന്ത്രണത്തിലാണ്​ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    ശബരിമല: രണ്ട് സംഗമങ്ങളിലും തന്ത്രി

    പന്തളം: രണ്ട് സംഗമങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത് തന്ത്രി കണ്ഠര് മോഹനര്‌. ശനിയാഴ്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് പമ്പയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിലും തിങ്കളാഴ്ച പന്തളത്ത് ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ സെമിനാറിലും തന്ത്രി പ​ങ്കെടുത്തു. മകൻ മഹേഷ് മോഹനരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

    ‘‘എല്ലാം അയ്യപ്പന്‍റെയല്ലേ, നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല. എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ’’ -എന്നായിരുന്നു ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ തന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

    ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻറ് ജി. രാമൻ നായരും ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമത്തിനെത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളുടെ വൻനിരയും പന്തളത്ത്​ എത്തിയിരുന്നു.

