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ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ കാർ ബൈക്കുകളിൽ ഇടിച്ചു; മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
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News Summary - Sabarimala pilgrims' car hits bikes
മുണ്ടക്കയം ഈസ്റ്റ്: ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈക്കുകളിൽ ഇടിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ദേശീയപാത 183-ൽ കൊടികുത്തിക്ക് സമീപമാണ് അപകടം. രണ്ട് ബൈക്കുകളിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5:30-ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.
കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതാണ് കാർ. നിയന്ത്രണം വിട്ട് എതിരെ വന്ന ബൈക്കുകളിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റോഡരികിലെ ക്രാഷ് ബാരിയറിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്.
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