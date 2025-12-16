ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; നാലുപേർക്ക് പരിക്ക്

ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; നാലുപേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു. നാലുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പത്തനംതിട്ട വടശ്ശേരിക്കരയിലാണ് അപകടം. ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. 49 തീർഥാടകർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാളുടെ കാല് അറ്റുപോയതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
കൊല്ലം നിലമേലില് ശബരിമല തീര്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട് ഇന്നലെ രണ്ട് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. തീർഥാടകരുടെ കാറും കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര പുന്നമുകള് സ്വദേശികളായ ബിച്ചു ചന്ദ്രന്, സതീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ശബരിമലയിൽനിന്ന് മടങ്ങുന്ന കാറും കൊട്ടാരക്കര ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ബസും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് കാറിന്റെ മുന്ഭാഗം പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
