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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 11:35 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 11:35 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​നം: തി​ര​ക്കൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വ​രും എ.​ഐ

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    മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു
    https://www.madhyamam.com/tags/sabarimala
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ പ​മ്പ​യി​ലെ​ത്തി പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗം ചേ​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​പ്പം, അ​ര​വ​ണ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മ​തി​യാ​യ സ്റ്റോ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി കൂ​ടു​ത​ൽ ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കും. പ​മ്പ മു​ത​ൽ സ​ന്നി​ധാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കും.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ന ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ ക്രൗ​ഡ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കും. എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ക്യാ​മ​റ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തി​ര​ക്ക് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പൈ​ല​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മേ​ജ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു, കെ.​യു ജെ​നി​ഷ് കു​മാ​ർ, സി.​വി ശാ​ന്ത​കു​മാ​ർ, ദേ​വ​സ്വം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യം, തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ശബരിമലയിൽ നാ​ളെ നട തുറക്കും

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ചി​ങ്ങ മാ​സ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല ന​ട ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​റ​ക്കും. വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര് ബ്ര​ഹ്മ​ദ​ത്ത​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മേ​ൽ​ശാ​ന്തി ഇ.​ഡി. പ്ര​സാ​ദ് ന​ട​തു​റ​ന്ന് ദീ​പം തെ​ളി​യി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​തി​നെ​ട്ടാം പ​ടി​ക്ക് താ​ഴെ ആ​ഴി​യി​ൽ അ​ഗ്നി പ​ക​രും.


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    TAGS:crowdSabarimalaAI ​​
    News Summary - Sabarimala Pilgrimage: AI to Help Reduce Crowds
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