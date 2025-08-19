Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Aug 2025 10:53 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 10:53 AM IST

    ശബരിമല തീർഥാടനം: വിപുല ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളൊരുക്കാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ന​ട​ത്ത​ണം
    ശബരിമല തീർഥാടനം: വിപുല ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളൊരുക്കാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​യും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ണം. ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം മ​രു​ന്ന് ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ന​ട​ത്ത​ണം. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കോ​ട്ട​യം, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക കി​ട​ക്ക​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ബേ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കും. പ​മ്പ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വി​പു​ല ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​സ്ഥാ​പി​ക്കും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി ചി​കി​ത്സ​യും കാ​ത്ത് ലാ​ബ് ചി​കി​ത്സ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. പു​തി​യ നി​ല​യ്ക്ക​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തി​ന് മു​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

