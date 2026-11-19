ശബരിമല സീസൺ; ദർശനത്തിനെത്തിയ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്text_fields
ശബരിമല: ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്. വൃശ്ചികം ഒന്നിന് നട തുറന്നശേഷമുള്ള മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി 50000ത്തിനടുത്ത് തീർഥാടകർ മാത്രമാണ് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേസമയം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തീർഥാടകർ ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് വരുമാനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വരുമാനത്തിന്റെ കണക്ക് ഇതുവരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
വർധിച്ച തിരക്കിനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചതടക്കം മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അതിനിടയിലാണ് ദർശനത്തിനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് ഉണ്ടായത്. ഇത്തവണ 66000 പേർക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് വഴിയും 80000 പേർക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയുമാണ് ദർശനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. വെർച്വൽ ക്യു ബുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമക്കേടുകളാണോ അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
ബുക്കിങ് സൗജന്യമാണ്. എന്നാൽ, തീർഥാടകരെ എത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ ബൾക്കായി ബുക്കിങ് നടത്തുന്നതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം. ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്യാനാകൂ. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നും മറ്റും അയ്യപ്പഭക്തർ വലിയ സംഘമായി എത്തുന്നതിനെ ഇതു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പരിശോധനയും അന്വേഷണവും വേണമെന്ന അഭിപ്രായം ദേവസ്വം ബോർഡിലും പൊലീസിലും ഉണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല.
ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ: കാലതാമസം ഗൗരവമായി കാണും -നിയമസഭ സമിതി
ശബരിമല: തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനും മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കും സ്ഥിരപരിഹാരം കാണണമെന്ന് നിയമസഭ പരിസ്ഥിതി സമിതി. ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഗൗരവമായി കാണും. ശുചിത്വ പരിപാലനം കുറ്റമറ്റതാക്കവനും തീർഥാടന പാതയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്താനും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദേശിച്ചു.
എരുമേലി, പമ്പ, നിലയ്ക്കല്, സന്നിധാനം എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിക്കുമെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി. പമ്പ ശ്രീരാമ സാകേതം ഓഡിറ്റോറിയത്തില് സമിതി ചെയര്മാന് സജീവ് ജോസഫ് എം.എല്എയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് നിര്ദേശങ്ങള്. സമിതി അംഗങ്ങളായ ചാണ്ടി ഉമ്മന്, എം.ജെ. സെബാസ്റ്റ്യന്, ഫൈസല് ബാബു, ജില്ല കലക്ടര് എ. നിസാമുദ്ദീന്, പൊലീസ് പമ്പ സ്പെഷല് ഓഫീസര് പി. നിയാസ്, റാന്നി ഡി.എഫ്.ഒ ആരുള് സെല്വം, പെരിയാര് ടൈഗര് റിസര്വ് വെസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.