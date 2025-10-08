Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 6:46 AM IST

    ''ചെമ്പെടാ ഇത് ചെമ്പെടാ.. സ്വർണമല്ല ചെമ്പെടാ..''; തുളച്ചുകയറി മുദ്രാവാക്യം; പുളഞ്ഞ് ഭരണപക്ഷം

    ‘‘ചെമ്പെടാ ഇത് ചെമ്പെടാ.. സ്വർണമല്ല ചെമ്പെടാ..’’; തുളച്ചുകയറി മുദ്രാവാക്യം; പുളഞ്ഞ് ഭരണപക്ഷം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘‘ഛോർ ​ഹേ, ഛോർ ​ഹേ, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഛോർ ​ഹേ’’.. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തി​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ​ഭ​യി​ൽ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഷ​യും ഭാ​വ​വും മാ​റി​യ​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ തീ​ക്കാ​റ്റേ​റ്റ പോ​ലെ​യാ​യി. സ്പീ​ക്ക​റെ നോ​ക്കി സം​സാ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ച​ട്ട​മെ​ങ്കി​ലും നി​വ​ർ​ന്ന്​ നോ​ക്കി​യാ​ൽ ക​ണ്ണി​ലു​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ‘അ​മ്പ​ലം വി​ഴു​ങ്ങി​ക​ൾ’’ എ​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ ഫ്ല​ക്സ്.

    പോ​രാ​ത്തി​ന്​ പ​ല ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ച​ങ്കി​ൽ ത​റ​ക്കു​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ. ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ‘അ​യ്യ​യ്യേ ഇ​ത്​ നാ​ണ​ക്കേ​ട്’ പോ​ലെ ക്ലീ​ഷേ വ​രി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം മൂ​ർ​ച്ച​യേ​റി​യ സ​ർ​ഗാ​ത്​​മ​ക​ത​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചു​വ​ടു​മാ​റി. വ​ട​ക​ര ഉ​​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ ക്ഷേ​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ‘ചെ​മ്പ​ട​യി​ത്​ ചെ​മ്പ​ട’ എ​ന്ന ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ ആ​വേ​ശ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ത​ന്നെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി.

    ‘ചെ​മ്പെ​ടാ​യി​ത്​ ചെ​​മ്പെ​ടാ, സ്വർ​ണ​മ​ല്ല ചെ​​​​മ്പെ​ടാ..’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വ​രി​ക​ൾ. തെ​റ്റി​വി​ളി​ച്ച​താ​കു​മോ​യെ​ന്ന് ആ​ദ്യം ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​വും ചെ​റു​താ​യെ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ച്ചു. വീ​ണ്ടും കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ കാ​ര്യം തി​രി​ഞ്ഞു. പ​ക്ഷേ അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ലൈ​ൻ മാ​റ്റി. ‘സ്വ​ർ​ണം ക​ട്ട, ചെ​മ്പ​ട, ക​ള്ള​ൻ​മാ​രു​ടെ ചെ​മ്പ​ട’ എ​ന്ന് വി​ളി മാ​റി​യ​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ശ​യം മാ​റി​ക്കി​ട്ടി. ഇ​തി​നി​ടെ, ടി.​സി​ദ്ദീ​ഖ്​ ഹി​ന്ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​ൽ​പ​മൊ​ന്ന്​ മാ​റ്റി​പ്പി​ടി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ‘ഛോർ​ ​ഹേ, ഛോർ ​ഹേ, പൂ​രാ പൂ​രാ ഛോർ ​ഹേ, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഛോർ ​ഹേ’ എ​ന്ന്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന്​ കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ ബെ​ഞ്ചി​നെ അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഇ​ത്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷം​ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം അ​ൽ​പം ക​ന​ത്തി​ൽ കൈ​ചൂ​ണ്ടി വി​ളി​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി.

    ‘ഛോർ ​ഹേ’ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ട്, വ​യ​നാ​ടി​നോ​ടു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ‘കം ​ഹേ, കം ​ഹേ, ആ​പ് കാ ​പി.​എം.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് കം ​ഹേ’ (കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​യി, കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​യി, പി.​എം.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ വി​ഹി​തം കു​റ​ഞ്ഞു​പോ​യി) എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മോ​ദി​ക്കെ​തി​രെ വി​ളി​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റു​ണ്ടോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലി​​ന്‍റെ ചോ​ദ്യം. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ സ​മ​ര​ത്തി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്കു​ള്ളി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ സ​മ​ര​ത്തി​ലും ഒ​രേ ഹി​ന്ദി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ്​ കേ​ട്ട​തെ​ന്നും ര​ണ്ടും ഒ​രാ​ൾ ത​ന്നെ എ​ഴു​തി കൊ​ടു​ത്ത​താ​ണോ എ​ന്ന​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    രണ്ടാം ദിനവും സഭ സ്തംഭിച്ചു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മോ​ഷ​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം നി​യ​മ​സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ഹൈ​​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഗൗ​ര​വ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചും ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യു​​ടെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള പാ​തി​യി​ൽ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ സ്പീ​ക്ക​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. പി​രി​യും മു​ൻ​പ്,​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ലെ​ങ്കി​ലും സ​ഭ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രാ​നു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന സ്പീ​ക്ക​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​​വെ​ച്ച​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി.

    ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​മെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രെ തി​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു. ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​വേ​ള ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​ങ്ങി. ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സ്​​പീ​ക്ക​ർ ക​ട​ക്കും മു​മ്പേ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു. സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്പം വിറ്റെന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബാ​ന​റു​മാ​യി സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ ഡ​യ​സി​ന്​ മു​ന്നിൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ത്​ ര​ണ്ട്​ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ്. നി​യ​മ​സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ്തം​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ പോ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ത​യാ​റ​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന്​ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും കോ​ട​തി​യെ​യും നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ​ക്ക്​ ഭ​യ​മാ​ണെ​ന്നും എം.​ബി രാ​ജേ​ഷും ആ​രോ​പി​ച്ചു. ബ​ഹ​ളം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ 20 മി​നി​ട്ട്​ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള സ്പീ​ക്ക​ർ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

    9.57ന്​ ​വീ​ണ്ടും സ​ഭ ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കു​റ​വി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്ക​ലും സ​ബ്​​മി​ഷ​നു​മെ​ല്ലാം നി​ർ​ത്തി നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സ്​​പീ​ക്ക​ർ ക​ട​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യ​​ത്താ​ക​ട്ടെ, മ​ല​യാ​ളം മാ​റി ഹി​ന്ദി​യി​ലാ​യി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം. ബി​ൽ അ​വ​ത​ര​ണ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​കാ​ര്യം വി​ട്ട്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ ​മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലും പി.​രാ​ജീ​വും വ​ഴി​മാ​റി. ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​വ​രി​ൽ മ​ന്ത്രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന്​ അ​പ​വാ​ദം. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ടെ നാ​ല്​ ബി​ല്ലു​ക​ളും ധ​ന​വി​നി​യോ​ഗ ബി​ല്ലും ച​ർ​ച്ച​യി​ല്ലാ​തെ പാ​സാ​ക്കി 11.15ന്​ ​സ​ഭ പി​രി​ഞ്ഞു.

