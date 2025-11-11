Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല: പൊലീസ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 5:14 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 5:14 PM IST

    ശബരിമല: പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ​ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    Sabarimala- Kerala Police
    cancel
    Listen to this Article

    ​കൊച്ചി: ശബരിമലയിലും പമ്പയിലും തുടർച്ചയായി രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി. ഇവരുടെ നിലവിലെ തസ്തികയടക്കം വിവരങ്ങളാണ്​ ശബരിമല ചീഫ് പൊലീസ് കോഓഡിനേറ്ററായ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എ.ഡി.ജി.പി നൽകേണ്ടത്​.

    ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകണം. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസണിൽ സന്നിധാനത്തെ പൊലീസ് കൺട്രോളറായി നിയോഗിച്ച ആർ. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സർവീസ് വിവരങ്ങളും പെരുമാറ്റവും സ്വഭാവവുമടക്കം വിവരങ്ങൾ നൽകാനും ജസ്റ്റിസ് വി.രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്​ നിർദേശിച്ചു.

    പൊലീസ് കൺട്രോളറെ മാറ്റി നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹരജിയിലാണ് നിർദേശം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policehigh courtSabarimalaLatest News
    News Summary - Sabarimala: High Court orders submission of details of police officers
    Similar News
    Next Story
    X