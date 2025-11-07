Begin typing your search above and press return to search.
    ശബരിമല: രാസ കുങ്കുമവും സാഷെകളും ഹൈകോടതി നിരോധിച്ചു

    ശബരിമല: രാസ കുങ്കുമവും സാഷെകളും ഹൈകോടതി നിരോധിച്ചു
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല, എ​രു​മേ​ലി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​സ കു​ങ്കു​മ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഷാം​പു സാ​ഷെ (ചെ​റി​യ പാ​ക്ക​റ്റ്)​ക​ളു​ടെ​യും വി​ൽ​പ​ന ഹൈ​കോ​ട​തി നി​രോ​ധി​ച്ചു. സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വ​മേ​ധ​യാ എ​ടു​ത്ത ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലും പ​മ്പ​യി​ലും നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധ​നം നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്​.

    മ​ഞ്ഞ​ളും പ്ര​കൃ​തി ചേ​രു​വ​ക​ളും ചേ​ർ​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കു​ങ്കു​മ​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം രാ​സ കു​ങ്കു​മ​വും ഷാം​പു സാ​ഷെ​ക​ളും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും ഇ​തു മൂ​ല​മു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും എ​രു​മേ​ലി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പേ​ട്ട​തു​ള്ള​ലു​കാ​ർ വാ​രി വി​ത​റു​ന്ന കു​ങ്കു​മം ക​ഴു​കി​ക്ക​ള​യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഷാം​പു​വി​ന്‍റെ​യും സോ​പ്പു​പൊ​ടി​യു​ടെ​യും പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വ​ലി​യ തോ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് ത​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ക്യൂ ​ഒ​രു​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    കാനനപാത നേരത്തെ തുറക്കണമെന്ന ഹരജിയിൽ വിശദീകരണം തേടി

    കൊ​ച്ചി: എ​രു​മേ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​ൻ കാ​ന​ന​പാ​ത നേ​ര​ത്തെ തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. ന​വം​ബ​ർ 17ന് ​വൃ​ശ്ചി​ക​മാ​സ പൂ​ജ​ക്കാ​യി ന​ട തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ​ത്താ​ൻ 15നു​ത​ന്നെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​ന​ന​പാ​ത തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഡ​ൽ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി ശ്യാം​മോ​ഹ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് വി. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ച്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അ​ട​ക്കം എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ​ത്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം. ന​ട തു​റ​ക്കു​ന്ന 17ന് ​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​സ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്താ​ൻ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം വേ​ണ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് 15നു​ത​ന്നെ കാ​ന​ന പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ക​ട​ത്തി​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പോ​യി വ​രും​പോ​ലെ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല, കാ​ന​ന​പാ​ത തു​റ​ക്ക​ലെ​ന്നും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും​മു​​മ്പ്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മ​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ​കോ​ട​തി വാ​ക്കാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ന​ന​പാ​ത ന​വം​ബ​ർ 17ന്​ ​മാ​ത്ര​മേ തു​റ​ക്കൂ​വെ​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ന​വം​ബ​ർ 12ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

