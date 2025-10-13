Begin typing your search above and press return to search.
    ശബരിമല: നടന്നത് കൊടും ചതി, സ്വർണം ചെമ്പാക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നത് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്

    ശബരിമല: നടന്നത് കൊടും ചതി, സ്വർണം ചെമ്പാക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നത് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് കൊ​ടും​ച​തി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നെ ച​തി​ച്ച് അ​ന്യാ​യ ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ചെ​മ്പ് പാ​ളി​യാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടു​നി​ന്ന​ത് ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​രി​ലേ​ക്ക് സം​ശ​യം നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ.

    ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം മാ​നു​വ​ലി​ന് എ​തി​രാ​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു​കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. 2019ലെ ​ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രേ​ര​ണ​യോ സ​മ്മ​ർ​ദ​മോ നി​ർ​ദേ​ശ​മോ ഉ​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ബോ​ർ​ഡി​നെ​തി​രെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് എ​സ്.​പി സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്.ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ക്കു-​വ​ട​ക്ക് മൂ​ല​ക​ളി​ലും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ഇ​വ​യു​ടെ ആ​കെ തൂ​ക്കം 2064.19 ഗ്രാം (​ഏ​ക​ദേ​ശം 258 പ​വ​ൻ) ആ​യി​രു​ന്നു. 2019 ജൂ​ലൈ 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ലാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഈ ​ത​കി​ടു​ക​ൾ ഇ​ള​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ത​കി​ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ബം​ഗ​ളൂ​രൂ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ശേ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29നാ​ണ് ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ വെ​ച്ച് 394.900 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​ശി​യ​ത്. ബാ​ക്കി സ്വ​ർ​ണം കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഏ​റെ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ​രി​പാ​വ​ന​മാ​യ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും ത​കി​ടു​ക​ളും ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രൂ, കേ​ര​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ല വീ​ടു​ക​ളി​ലും ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​തെ കൊ​ണ്ടു​ചെ​ന്ന് പൂ​ജ ന​ട​ത്തി ലാ​ഭ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വ​ലി​യ ഭ​ക്ത​നാ​ണെ​ന്ന് 2019 മു​ത​ലു​ള്ള ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും മാ​ത്രം അ​റി​ഞ്ഞ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്താ​നാ​വി​ല്ല.

    ഇ​തോ​ടെ 2019ൽ ​എ. പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​കും. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന്റെ പാ​ളി ഇ​ത്ത​വ​ണ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങാ​ത്ത​തി​ലും സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​റെ അ​റി​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​ലും നി​ല​വി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കും വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​റി​വി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്ക് ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ്. പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റെ​ജി​ലാ​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കൂ​ടെ വ​ന്നാ​ൽ ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ന്ത്രി​യെ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത് ചെ​മ്പ​ല്ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​യെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പ് എ​ഴു​തി​യ ത​ന്ത്രി ക​ണ്‌​ഠ​ര് രാ​ജീ​വ​രെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​യാ​ണ് ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും ചെ​മ്പ​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി 19.07.2019ലെ ​മ​ഹ​സ​റി​ൽ ത​ന്ത്രി വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ത്തെ അ​നു​മ​തി പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ പേ​ര് മാ​ത്ര​മേ​യു​ള്ളൂ, ഒ​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    TAGS:vigilanceDevaswom BoardSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold theft: Vigilance finds that what happened was a big scam
