    Kerala
    Posted On
    15 Oct 2025 10:19 PM IST
    Updated On
    15 Oct 2025 10:25 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ബോർഡിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി വിജിലൻസ്​, ദേവസ്വം സ്വത്ത് പോറ്റിക്ക്​ കൈമാറിയത്​ പിഴവ്​

    • മഹസർ കാണാനില്ല, സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്​ സുതാര്യമല്ല
    • ഭക്​തരുടെ സ്വർണമല്ല കൊടിമരത്തിലും താഴികക്കുടത്തിലും പൂശുന്നത്
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ബോർഡിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി വിജിലൻസ്​, ദേവസ്വം സ്വത്ത് പോറ്റിക്ക്​ കൈമാറിയത്​ പിഴവ്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും,​ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തി​ന്​ മ​ഹ​സ​റി​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ്​ സു​താ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​. 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ ഗു​രു​ത വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി. സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഉ​ട​മ​യു​ടെ മൊ​ഴി​യ​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ബോ​ർ​ഡി​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണം. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ വീ​ഡി​യോ എ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ അ​തു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഭ​ക്​​ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​മ​ല്ല കൊ​ടി​മ​രം, താ​ഴി​ക​ക്കു​ടം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പൂ​ശു​ന്ന​തെ​ന്നും ചീ​ഫ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ​ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​നു​ബ​ന​ധ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​​ പ​റ​യു​ന്നു.

    ശ്രീ​കോ​വി​ൽ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ മു​മ്പ്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​മ്പ് ത​കി​ടു​ക​ൾ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ 2019 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ​ അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ​യ​യ​ച്ചു. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ക്കി ശി​പാ​ർ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്​ ന​ൽ​കി. പി​ന്നീ​ട്​ ബോ​ർ​ഡ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ചെ​മ്പു പാ​ളി​ക​ൾ മ​ഹ​സ​ർ പ്ര​കാ​രം ഇ​ള​ക്കി തൂ​ക്കം, അ​ള​വ് എ​ന്നി​വ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ കൈ​മാ​റാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ന​ൽ​കി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ദേ​വ​സ്വം വ​ക സ്വ​ത്ത് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന ബോ​ർ​ഡ്​ തീ​രു​മാ​നം അ​നു​ചി​ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    2019 മേ​യ്​ 18ന്​ ​തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി പാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൂ​ക്കം 42.10 കി​ലോ ആ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പാ​ളി​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​തി​ന്‍റെ​യും തി​രി​കെ ക​ട്ടി​ള​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​യും മ​ഹ​സ​റി​ല്ല.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ട​മ പ​ങ്ക​ജ് ദ​ണ്ഡാ​രി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ക​ട്ടി​ള പാ​ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ 409 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ 577 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി. സ​ർ​വീ​സ് ചാ​ർ​ജ്, പ്ലേ​റ്റി​ങ്​ ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ ക​ഴി​ച്ച്​ ബാ​ക്കി വ​ന്ന 474.9 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണം ക​ട്ട​യാ​ക്കി ക​ൽ​പേ​പ്പ് എ​ന്ന​യാ​ൾ വ​ഴി ഉ​ണ്ണി​ക​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ലൂ​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ചെ​യ്ത പ​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്ന്​ ധ​ന​സ​മാ​ഹ​രം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ദേവസ്വം വിജിലൻസ്​ ഓഫിസറുടെ മൊഴിയെടുത്ത് എസ്​.ഐ.ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ‍‍ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം ദേ​വ​സ്വം ചീ​ഫ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി. ​സു​നി​ല്‍കു​മാ​റി​ന്റെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​യാ​ണ്​ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം മാ​നു​വ​ലി​ന് എ​തി​രാ​ണെ​ന്നും അ​ത് കേ​വ​ലം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ വീ​ഴ്ച​യാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മൊ​ഴി ന​ല്‍കി​യ​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രേ​ര​ണ​യോ സ​മ്മ​ർ​ദ​മോ നി​ർ​ദേ​ശ​മോ ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​സ്.​ഐ.​ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലും ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യാ​യ സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വി​ശ​ദ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച ശേ​ഷം മ​തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. പോ​റ്റി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന.

