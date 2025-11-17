Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:48 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:48 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ആറാംപ്രതി മുൻകൂർജാമ്യ ഹരജി നൽകി

    sabarimala-gold-missing-row
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ ആ​റാം​പ്ര​തി​യും മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​ർ മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യം തേ​ടി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​യ്ത പ്ര​വ​ർ​ത്തി​യു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ​ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി.

    അ​റ​സ്റ്റ്​ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് കെ. ​ബാ​ബു ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    2019 ജൂ​ലൈ 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി ഇ​ള​ക്കി​നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ പ​ക്ക​ൽ കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ഹ​സ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്ത​ത്. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ തൂ​ക്കം​നോ​ക്കാ​തെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം മ​ഹ​സ​റി​ലും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ ഒ​പ്പു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും മു​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടാം​പ്ര​തി മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മ​ഹ​സ​ർ സാ​ക്ഷി​യാ​യി ഒ​പ്പി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​റ്റ് ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ വാ​ദം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി​ല്ല കോ​ട​തി മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇ.ഡി ഹരജി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്​ വിട്ടു

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്​ വി​ട്ടു. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​കേ​സും ആ ​ബെ​ഞ്ച്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി.​എ​സ്. ഡ​യ​സ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​തി​നാ​യി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്റെ അ​നു​മ​തി തേ​ടാ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ ഹ​ര​ജി മാ​റ്റി​യ​ത്.

    കേ​സി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ മു​ദ്ര​വെ​ച്ച പ​ക​ർ​പ്പ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഇ.​ഡി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി. റാ​ന്നി മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ​ത്.

    X