Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:04 PM IST

    ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കട്ടു; സ്ഥിരീകരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലം

    sabarimala gold missing row
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ച്ച ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം കു​റ​വ് വ​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​ക്രം സാ​രാ​ഭാ​യി സ്‌​പേ​സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (വി.​എ​സ്.​എ​സ്‌.​സി) ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം. റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ​ഫ​ലം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും.

    പാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​ത്തി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. 1998ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ മ​റ്റ് പാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ താ​ര​ത​മ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​വ്യ​ത്യാ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ക​ട്ടി​ള​യി​ൽ നി​ന്നും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും നി​ശ്ചി​ത അ​ള​വി​ൽ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വെ​ട്ടി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    15 സാ​മ്പി​ളു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വി.​എ​സ്.​എ​സ്‌.​സി പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ​പ​ഴ​ക്കം, പ​രി​ശു​ദ്ധി എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത് പ​ഴ​യ സ്വ​ർ​ണ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് എ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​യി എ​ന്ന​തും പ​ക​രം വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പു​തി​യ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണോ എ​ന്ന​തു​മാ​ണ് ഇ​നി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    ഇ​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പു​രാ​വ​സ്തു മാ​ഫി​യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന സം​ശ​യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ സ്വ​ർ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ മു​ൻ​പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഈ ​സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് അ​തി​ന്റെ പ​ഴ​ക്കം മൂ​ല​മു​ള്ള വ​ലി​യ മൂ​ല്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കാ​ണാ​താ​യ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്വ​ർ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    News Summary - Sabarimala gold theft; Scientific test results confirm
