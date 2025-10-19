Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:00 AM IST

    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: പോ​റ്റി​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ, ക​ൽ​പേ​ഷി​നെ​യും അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തെ​യും തേ​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: പോ​റ്റി​യു​ടെ കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ൽ, ക​ൽ​പേ​ഷി​നെ​യും അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തെ​യും തേ​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം
    cancel
    camera_alt

    ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, ദ്വാരപാലക ശിൽപം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തോ​ടെ മു​ഖ്യ​പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ക​ൽ​പേ​ഷ്, അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി നാ​ഗേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​ളി​വി​ൽ. ഇ​വ​രെ തേ​ടി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മൂ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വ​ര​ം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നാ​ഗേ​ഷി​ന്‍റെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു. അ​റ​സ്റ്റ് ഭ​യ​ന്ന് ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് ഇ​രു​വ​രും ക​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​വ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പൊ​ലീ​സ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി.

    അ​തേ​സ​മ​യം പോ​റ്റി​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ​യും പ​റ​യു​ന്ന ക​ൽ​പേ​ഷ് യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ലു​ണ്ടോ എ​ന്ന സം​ശ​യം അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​നു​ണ്ട്. പേ​ര​ല്ലാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​റ്റി​ക്കോ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​നോ ഇ​യാ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ല. 2019 ജൂ​ലൈ 19ന് ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ 12 പാ​ളി​ക​ളും ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ​ത്ത​കി​ടു​ക​ളും പോ​റ്റി​ക്ക് പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി എ​ത്തി​യ അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ ഇ​യാ​ൾ ഏ​താ​നും ദി​വ​സം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​രി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​വ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പോ​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ നാ​ഗേ​ഷി​ന്‍റെ ആ​ല​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​നാ​ഗേ​ഷ് ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം 42.8 കി​ലോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 38.2 കി​ലോ​യാ​യി മാ​റി. അ​ഡ്മി​നി​ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വും സം​ഘ​വും സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ചെ​മ്പെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ‘സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ’ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ നാ​ഗേ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് പ​ക​രം അ​തേ​പ​ക​ർ​പ്പി​ൽ അ​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളാ​ക്കി​യെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ പ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​ത്തി​ച്ച ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​ക​ളി​ലും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​ശേ​ഷം ബാ​ക്കി 60 പ​വ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ൽ​പേ​ഷ് വ​ഴി കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി​യു​ടെ മൊ​ഴി. എ​സ്.​ഐ.​ടി​യു​ടെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പേ​ര​ല്ലാ​തെ കൂ​ടു​ത​ലൊ​ന്നും ക​ൽ​പേ​ഷി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ങ്ക​ജ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​നും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്ക​ജി​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും.

    പോ​റ്റി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഈ​ഞ്ച​ക്ക​ലി​ലെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. ത​ട്ടി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​റ്റി പ​റ​യാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ, അ​വ​രി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് താ​ൻ പാ​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തെ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. പോ​റ്റി​യു​ടെ കാ​രേ​റ്റു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ വീ​ട്ടി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. 2017 മു​ത​ൽ 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ പോ​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും വീ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ സ്വ​ർ​ണം പോ​റ്റി​യ​ട​ക്കം പ​ല​രും പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ത്ത് വി​റ്റെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala NewsSabarimalaLatest NewsUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala Gold Theft: Probe Agency search on for culprits
    Similar News
    Next Story
    X