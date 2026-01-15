Begin typing your search above and press return to search.
    15 Jan 2026 11:23 PM IST
    15 Jan 2026 11:23 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യും

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: പ്രശാന്തിനെ വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​റി​യി​ച്ചു. 2025ൽ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ലാ​ണ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ.

    2019ൽ ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച പാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും മ​ങ്ങ​ലു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ചെ​ന്നൈ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യം ത​ന്നെ അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. 40 വ​ർ​ഷം ഗ്യാ​ര​ണ്ടി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പാ​ളി​ക​ളാ​ണ് 2025 സെ​പ​റ്റം​ബ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​ൻ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ശാ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ക.

    കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നേ​ര​ത്തെ പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്നും ഇ​നി എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ശാ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.

