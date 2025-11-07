Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:49 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന്‍റെ മഹസറിലും ‘സ്വർണമില്ല’, രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ‘പാ​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന്‍റെ മഹസറിലും ‘സ്വർണമില്ല’, രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ‘പാ​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും ഹൈ​കോ​ട​തി സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കെ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ഹ​സ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ ക​ത​കി​നെ വെ​റും പാ​ളി​ക​ളെ​ന്നാ​ണ്​​ എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ ആ​ണ്​ മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

    ര​ണ്ട​ര കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ​ഴ​യ വാ​തി​ൽ മാ​റ്റി​യാ​ണ് 2019ൽ ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ ‘സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ’ പു​തി​യ വാ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പ​ഴ​യ വാ​തി​ലി​ന്‍റെ വി​ട​വി​ലൂ​ടെ എ​ലി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ക​യ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ത​​ന്ത്രി​യും മേ​ൽ​ശാ​ന്തി​യും അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ 2018ൽ ​പു​തി​യ വാ​തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ബോ​ർ​ഡ്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ 2019 മാ​ർ​ച്ച് 11നാ​ണ് പു​തി​യ വാ​തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ തേ​ക്ക് ത​ടി​യി​ൽ ചെ​മ്പ് പൊ​തി​ഞ്ഞ് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശി​യ​താ​ണ്​ വാ​തി​ൽ. പ​ഴ​യ ക​ത​ക് പാ​ളി​ക​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ഹ​സ​റി​ലു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ വാ​തി​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പു​തി​യ വാ​തി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ​ത്​ സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ത​ക് സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും അ​തു​വ​രെ അ​ഭി​ഷേ​ക കൗ​ണ്ട​റി​ന്​ സ​മീ​പം അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ഇ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ഴ​യ വാ​തി​ലി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​വും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ക​വ​ർ​ന്നോ​യെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala NewsSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold theft: 'No gold' written in mahassar of shrine door
    Similar News
    Next Story
    X