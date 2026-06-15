ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ള: മന്ത്രിമാർക്ക് ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലtext_fields
തൊടുപുഴ: ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ളയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തൊടുപുഴയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എസ്.ഐ.ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കോടതി നിർദേശ പ്രകാരമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. ചെക്രമുടി കൈയ്യേറ്റം ഉൾപ്പടെ ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കൈയ്യേറ്റവും സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ല. സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആരോപണ വിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചത്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കും. ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ പദ്ധതിയിൽ ഇടുക്കിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിനെ നിയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register