    date_range 9 Dec 2025 12:15 AM IST
    date_range 9 Dec 2025 12:16 AM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എൻ.വാസുവി​​െന്റ റിമാൻഡ് നീട്ടി

    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ദേ​വ​സ്വം മു​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​ൻ. വാ​സു​വി​നെ 14 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. റി​മാ​ൻ​ഡ് കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ ഇ​ന്ന​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്പ കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​യ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​ത്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്പ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി ക​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​യി​ലി​ലെ​ത്തി പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​സി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​സ്റ്റ​ഡി അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​ത്. പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ൽ നി​ന്ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റും മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫീ​സ​ർ സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​റും വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 12ന്​ ​ര​ണ്ടി​ലും വി​ധി പ​റ​യും. എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന് കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ജാ​മ്യ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:N VasuSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold theft: N. Vasu's remand extended
