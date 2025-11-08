Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Nov 2025 10:24 PM IST
    8 Nov 2025 10:24 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: എ​ൻ. വാ​സു​വി​നെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും, അ​റ​സ്റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: എ​ൻ. വാ​സു​വി​നെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും, അ​റ​സ്റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യ എ​ൻ. വാ​സു​വി​നെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും. ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്‍റെ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ വാ​സു​വി​ന് ഉ​ട​ൻ ഹാ​ജാ​രാ​വാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നോ​ട്ടി​സ് ന​ല്‍കി. കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​ണ്​ നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ഈ ​കേ​സി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ വി​ട്ട​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. വാ​സു ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഇ​തി​ന​കം സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി, മു​ൻ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു, മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട വ്യാ​ജ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യാ​യ ദ​ലി​ത് യു​വ​തി ബി​ന്ദു​വി​നെ കു​ടു​ക്കാ​ൻ ലോ​ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ട്ട എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ശി​വ​കു​മാ​റി​നെ ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റ്റി​യ​താ​യും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്.

    Sabarimala Sabarimala Gold Missing Row
    Sabarimala gold theft: N Vasu will be questioned again
