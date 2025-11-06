Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:17 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: മുരാരി ബാബുവിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള: മുരാരി ബാബുവിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം റാ​ന്നി ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി. ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യാ​ണ്​ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലു​ള്ള ഇ​രു​വ​രെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം ഇ​വ​രെ സ​ന്നി​ധാ​ന​​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ച്​ തെ​ളി​​വെ​ടു​പ്പും ന​ട​ത്തും. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ​യും ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    അ​തി​നി​ടെ, മു​രാ​രി ബാ​ബു റാ​ന്നി ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്‌ മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ശ്രീ​യും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ മു​ൻ‌​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ മു​ൻ‌​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി ഇ​വ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ ശ്രീ​കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി. കേ​സി​ൽ ആ​റാം പ്ര​തി​യാ​യ ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യാ​ണ് ത​ള്ളി​യ​ത്.

    ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​ള​വു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2017 മു​ത​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്​​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ലാ​സം, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ, പാ​ൻ ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക്​ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്​​തെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​​ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘം വി​വി​ധ രേ​ഖ​ക​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മ​ട​ങ്ങി.

