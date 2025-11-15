Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 15 Nov 2025 4:00 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 4:00 AM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച: ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ചവരെ തടഞ്ഞു

    Sabarimala gold missing row
    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ നാ​ലാം​പ്ര​തി​യാ​യ മു​ൻ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ഹൈ​കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​വ​രെ ത​ട​ഞ്ഞു. ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് കൗ​സ​ർ എ​ട​പ്പ​ഗ​ത്ത്, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി. അ​തു​വ​രെ​യാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ 2019ൽ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ജ​യ​ശ്രീ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണം. ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന​ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ത്ത​ര​വ്​. ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി ഇ​റ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ വാ​ദം. 38 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഒ​രു അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി​ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത താ​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി 2020ൽ ​വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം​ രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി​ല്ല കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജ​യ​ശ്രീ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:EDSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold theft: Jayashree's arrest postponed until Tuesday
