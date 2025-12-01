Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശ​ബ​രി​മ​ല...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 12:25 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 12:25 AM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള: അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Sabarimala gold missing row, High Court
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും. മൊ​ഴി​യെ​ടു​പ്പ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ടം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. നി​ല​വി​ലെ അ​റ​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ക.

    കേ​സി​ൽ ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​രു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2025ല്‍ ​ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക പാ​ളി​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത തേ​ടി​യാ​ണ് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക പാ​ളി​ക​ള്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ന്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന്‌ ത​ന്ത്രി മൊ​ഴി ന​ല്‍കി. വാ​തി​ലും ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ളും കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​വ​യു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​ത​ന്നെ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്നും മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​രു​ടെ മൊ​ഴി​യി​ലു​ണ്ട്. ഗോ​വ​ര്‍ധ​ന്റെ ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ല്‍ പൂ​ജ ന​ട​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് പൂ​ജ​ക​ള്‍ക്കാ​യി ക്ഷ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പോ​കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മൊ​ഴി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:high courtLatest Malayalam NewsSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold theft: Investigation report to be submitted in court on Wednesday
    Similar News
    Next Story
    X