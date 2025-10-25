Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:28 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ആറന്മുളയിലെ സ്‌ട്രോങ്​ റൂമില്‍ പരിശോധന

    സ്‌​ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലെ ര​ജി​സ്റ്റ​റും മ​ഹ​സ​റും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സ്റ്റോ​ക്കു​മാ​യി ഒ​ത്തു​നോ​ക്കി പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ആറന്മുളയിലെ സ്‌ട്രോങ്​ റൂമില്‍ പരിശോധന
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ സ്‌​ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10നാ​ണ്​​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ്‌​ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്​. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ഭ​ക്ത​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സ്‌​ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ലാ​ണ്​ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ മ​ഹ​സ​ർ എ​ഴു​തി ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ൻ സു​ര​ക്ഷ​യു​ള്ള ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ടം. ഇ​ങ്ങ​നെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പാ​ണ് ജ​സ്​​റ്റി​സ് കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​നും സം​ഘ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ആ​ര്‍. റെ​ജി​ലാ​ല്‍, ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ന്‍സ് എ​സ്.​പി ഡി. ​സു​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, ലോ​ക്ക​ല്‍ ഫ​ണ്ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ര​മ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, ചെ​മ്പ് ഉ​രു​പ്പ​ടി​ക​ളും പൂ​ജാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലേ​ക്ക്​ കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്. സ്‌​ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലെ ര​ജി​സ്റ്റ​റും മ​ഹ​സ​റും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സ്റ്റോ​ക്കു​മാ​യി ഒ​ത്തു​നോ​ക്കി പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്ര​ത്യേ​കം പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ്​ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്മി​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് മൂ​ല്യ​വും തൂ​ക്ക​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ജ​സ്​​റ്റി​സി​ന്‍റെ സം​ഘ​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നു​മു​ണ്ട്. സ്​​ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒാ​രോ​ന്നും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്താ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഇ​തി​നാ​യി സ്‌​ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​സ​മ​യ​ത്ത്​ ആ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    നേ​ര​ത്തേ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്​​ട്രോ​ങ്​ റൂ​മി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​യു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​മി​ക്ക​സ്​ ക്യൂ​റി ആ​റ​ന്മു​ള​യി​​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലും മ​ഹ​സ​റി​ലും സ്റ്റോ​ക്കി​ലും വൈ​രു​ധ്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​ടി. ശ​ങ്ക​ര​ന്‍ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും.

    TAGS:travancore devaswom boardstrong roomSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold theft: Inspection at Aranmula strong room
