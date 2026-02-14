Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വർണക്കൊള്ള: സി.ബി.ഐ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:02 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:02 AM IST

    സ്വർണക്കൊള്ള: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തിന് -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണക്കൊള്ള: സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തിന് -ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്തി​നെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഹൈ​കോ​ട​തി മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​വും വി​ജി​ല​ൻ​സു​മാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രാ​യ​ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, വി​ശ്വ​ഹി​ന്ദു പ​രി​ഷ​ത്ത്, ത​ന്ത്രി സ​മാ​ജം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ദേ​വ​സ്വം ബെ​ഞ്ച്​ ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കും ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം മ​തി​യാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ മാ​ത്രം ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വി​ശ്വാ​സം തോ​ന്നാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ആ​രാ​ഞ്ഞു.

    സി.​ബി.​ഐ മി​ക​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടാ​നാ​വു​മോ എ​ന്നും സി.​ബി.​ഐ​യെ മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തി​രി​ച്ചും ചി​ന്തി​ച്ചു​കൂ​ടെ​യെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​രാ​ജ വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​വി. ജ​യ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ ചോ​ദി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​ച്ച്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി മാ​ർ​ച്ച്​ 13​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. മ​റു​പ​ടി സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​ൻ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും അ​തു​വ​രെ സ​മ​യം ന​ൽ​കി. അ​തേ​സ​മ​യം കേ​സി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​രാ​നാ​യി മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എം.​ആ​ർ. അ​ജ​യ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണ​നാ​ർ​ഹ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി കോ​ട​തി ത​ള്ളി. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന് കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വ്യക്​തത തേടി എസ്​.ഐ.ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വു​മാ​യി വീ​ണ്ടും എ​സ്.​ഐ.​ടി. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ്വ​ർ​ണം പോ​യ വ​ഴി തേ​ടി​യു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ സം​ഘം. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചി​ട്ടും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ർ​ണം എ​ത്ര​യെ​ന്നും ഈ ​സ്വ​ർ​ണം എ​ന്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്നും ന​ട​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യെ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High CourtSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold theft: High Court asks why CBI probe is being sought
    Similar News
    Next Story
    X