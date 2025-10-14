Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Oct 2025 8:35 AM IST
    date_range 14 Oct 2025 8:35 AM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച; ഇന്ന് നിർണായക ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ചർച്ചയായേക്കും

    sabarimala gold theft devaswam board meeting today
    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ ​അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിടെ നിർണായ ദേവസ്വംബോർഡ് യോഗം ചൊവ്വാഴ്ച ചേരും. കേസിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടികൾ അടക്കം യോഗം ചർ​ച്ച ചെയ്തേക്കും. പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയർ കെ. സുനിൽകുമാറിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

    നേര​ത്തെ, പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട, 2019 ൽ അഡ്മിനിസ്റ്ററേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരുന്ന മുരാരി ബാബുവിനെ സസ്​പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ കെ. സുനിൽകുമാറും മുരാരി ബാബുവും മാത്രമാണ് സർവീസിലുള്ളത്.

    ഇതിനിടെ, വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാവുമെന്ന് നേരത്തെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇവരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ ത​ടയാനാണ് നീക്കം. വിഷയം ചൊവ്വാഴ്ച ചേരുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചർച്ച ​ചെയ്തേക്കും. അതേസമയം, ശബരിമലയിൽ

    അതേസമയം, ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെ പാളിയടക്കം സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല നിർണായക രേഖകളും ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിർമാതാക്കളായ സ്മാർട്ട്‌ ക്രിയേഷൻസിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഇവ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നാണ് വിവരം. ​പരിശോധനക്ക് മുമ്പ് നിർണായക രേഖകളിൽ പലതും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയെന്നും അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തലത്തിലും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം.

