Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    15 Nov 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 10:56 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള: പത്​മകുമാർ ഇന്ന്​ ഹാജരായേക്കും

    Padmakumar
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ല്‍ തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച എ​ത്തി​യി​ല്ല. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. കേ​സി​ല്‍ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് ആ​യ​തി​നാ​യി​ല്‍ ഇ​തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ബോ​ര്‍ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്.

    ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മൊ​ഴി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള ന​ട​ന്ന 2019ലെ ​ബോ​ര്‍ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക. അ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന എ​ന്‍. വാ​സു​വി​നെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വാ​സു​വി​ന്റെ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി. ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ മ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍ സാ​വ​കാ​ശം തേ​ടി​യ​ത്.

    എഫ്​.ഐ.ആർ പകർപ്പ്​ ആവശ്യപ്പെട്ട്​ ഇ.ഡി

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്​ കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ്​ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. കേ​സി​ൽ ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ നി​രോ​ധ​ന​നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്റെ മു​ദ്ര​വെ​ച്ച പ​ക​ർ​പ്പാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റാ​ന്നി മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ.​ഡി കൊ​ച്ചി സോ​ണ​ൽ ഓ​ഫി​സ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​എ​സ്. ഡ​യ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി​യ​ത്. ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പി.​എം.​എ​ൽ.​എ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ഏ​ക ഏ​ജ​ൻ​സി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ഇ.​ഡി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി.

    പൊ​തു​രേ​ഖ​യാ​യ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ ഇ.​ഡി​ക്ക്​ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം നി​ല​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭി​ന്ന​മാ​ണെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Sabarimala gold scam: Padmakumar may appear today
