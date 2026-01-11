Begin typing your search above and press return to search.
    11 Jan 2026 10:54 PM IST
    11 Jan 2026 10:56 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എഫ്​.ഐ.ആറിൽ തന്നെ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്​ -​അമിത്​ ഷാ

    ബി.​ജെ.​പി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ഷ​ൻ 2026 ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ത്ത മു​ൻ സി.​പി.​എം സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ൻ റെ​ജി ലൂ​ക്കോ​സി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​നാ​യി ഷാ​ൾ കി​ട്ടാ​നാ​കാ​തെ സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ദേ​ശീ​യ നി​ർ​വാ​ഹ​ക​സ​മി​തി​യം​ഗം പി.​കെ. കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സി​ന്‍റെ ചു​മ​ലി​ൽ നി​ന്ന്​ ഷാ​ൾ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​ ഷാ                                                                                   ചിത്രം: പി.​ബി. ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും ഹ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കേ​സി​ന്‍റെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത്​ ഷാ. ​​

    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ജ​ന​മ​ന​സ്സി​ൽ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. എ​ന്നി​ട്ടും അ​വ​രെ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മി​നൊ​പ്പം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. കേ​സി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നി​ഷ്പ​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ എ​ൽ​പി​ക്ക​ണം. അ​തി​നാ​യി ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സം​ഗ​മം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​വും ‘മി​ഷ​ൻ 2026’ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​മി​ത്​ ഷാ.

    ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും മി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും. അ​വ​രു​ടെ വി​ഭ​ജ​ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തെ ​മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും പ്രീ​ണ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​​ളോ​ടു​ള്ള പ്രീ​ണ​നം മ​​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക്​ അ​നീ​തി​യാ​വും. അ​തു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി തു​ല്യ​നീ​തി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​നം പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ്​ കു​ര്യ​ൻ, മേ​യ​ർ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷ്, സി. ​സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എം.​പി, പ്ര​കാ​ശ്​ ജാ​വ്​​ദേ​ക്ക​ർ, ഒ. ​രാ​ജ​​ഗോ​പാ​ൽ, സി.​കെ. പ​ത്​​മ​നാ​ഭ​ൻ, കു​മ്മ​നം രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, പി.​കെ. കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ്, വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, എ.​പി. അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി, കെ. ​സോ​മ​ൻ, പി.​സി. ജോ​ർ​ജ്, ശോ​ഭ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, എം.​ടി. ര​മേ​ഷ്, ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ, ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​സു​രേ​ഷ്​ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​റ്റി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ക​ര​മ​ന ജ​യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:robberyAmit ShahFIRSabarimala Gold Missing Row
