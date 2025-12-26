Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 10:43 PM IST

    ‘താൻ ഡി മണിയല്ല, എം.എസ്. മണിയാണ്'; എസ്.ഐ.ടി ചോദ്യം ചെയ്ത ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി മാധ്യമങ്ങളോട്, ഡി മണിക്ക് പിന്നാലെ അന്വേഷണം സംഘം

    'താൻ ഡി മണിയല്ല, എം.എസ്. മണിയാണ്; എസ്.ഐ.ടി ചോദ്യം ചെയ്ത ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി മാധ്യമങ്ങളോട്, ഡി മണിക്ക് പിന്നാലെ അന്വേഷണം സംഘം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ത​മി​ഴ്നാ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്. വി​വാ​ദ വ്യ​വ​സാ​യി ‘ഡി ​മ​ണി’​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു. ‘താ​ൻ ഡി ​മ​ണി​യ​ല്ല എ​ന്നും എം.​എ​സ്. മ​ണി​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ഡി​ണ്ടി​ഗ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ വാ​ദം. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യം അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ജ​നു​വ​രി നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ത്താ​ൻ നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി.

    മു​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​ത്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ഡി.​മ​ണി​യു​മാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് പ​ഞ്ച​ലോ​ഹ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ മൊ​ഴി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ര​ണ്ടാ​യി തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഡി. ​മ​ണി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യ ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ശേ​ഷം മ​ണി​യെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു.പേ​ര്, എ​ന്ത് ബി​സി​ന​സ് ചെ​യ്യു​ന്നു, ഡി ​മ​ണി​യാ​ണോ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വ​ന്ന​വ​ർ ചോ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് വി​ധേ​യ​നാ​യ മ​ണി പ​റ​ഞ്ഞു. താ​ൻ ഡി.​മ​ണി​യ​ല്ല, എം.​എ​സ്. മ​ണി​യാ​ണ്. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യം എ​ന്നാ​ണ് മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ര്.

    ഒ​രു ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ അ​റി​യു​മോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചു. ത​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത് ബാ​ല​മു​രു​ഗ​ന്റെ ന​മ്പ​റാ​ണ് അ​തെ​ന്നും താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ല​ഞ്ചു​പേ​രു​ടെ ഫോ​ട്ടോ കാ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​രെ​യും അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും താ​ൻ സ്വ​ർ​ണ ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യും എ​സ്.​ഐ.​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത് താ​ന്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ഡി.​മ​ണി​യെ ത​ന്നെ​യെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Investigation teamKeralaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold robbery; Police searching for 'D Mani'
