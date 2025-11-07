Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:36 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: കെ.എസ്​. ബൈജു റിമാൻഡിൽ; വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ദേ​വ​സ്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ല
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: കെ.എസ്​. ബൈജു റിമാൻഡിൽ; വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ റി​മാ​ൻ​ഡ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ. റാ​ന്നി ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ബൈ​ജു​വി​നെ ഈ ​മാ​സം 21 വ​രെ​യാ​ണ്​ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ണ​ൻ പോ​റ്റി ന​വീ​ക​രി​ച്ച് തി​രി​കെ എ​ത്തി​ച്ച ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബൈ​ജു വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യെ​ന്ന്​​ റി​മാ​ൻ​ഡ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ദേ​വ​സ്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ല്ല. തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ടി​മു​ടി ദു​രൂ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​ര​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​ണ്. ബൈ​ജു ഈ ​പ​ദ​വി​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പാ​ളി​ക​ളും ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്റെ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യും രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ചെ​മ്പാ​ക്കി മാ​റ്റി ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ​പോ​റ്റി ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ൽ ബൈ​ജു ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​വ കൊ​ണ്ടു​​പോ​കു​മ്പോ​ഴും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്​ മ​ന:​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്​​ൺ ​പോ​റ്റി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഈ ​അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മെ​ന്നും സം​ഘം കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്ന മു​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ​യും മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ​യും ​ സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ക​​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് മൂ​വ​രെ​യും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ട​ച്ചി​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വാ​ദം.

    ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്കൊ​പ്പം അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഇ​വ​രെ സ​ന്നി​ധാ​ന​​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ച്​ തെ​ളി​​വെ​ടു​ക്കും. അ​തി​നി​ടെ ക​ട്ടി​ള ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ മൂ​ന്നാം​പ്ര​തി​യാ​യ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ൻ.​വാ​സു​വി​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ഉ​ട​ൻ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travancore devaswom boardSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold robbery: KS Baiju remanded
    Similar News
    Next Story
    X