Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 7:46 AM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അട്ടിമറി​?

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി തേടാതെ എസ്​.ഐ.ടി, കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയേറി
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അട്ടിമറി​?
    cancel
    camera_alt

    ശബരിമല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ല്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ അ​നു​മ​തി പോ​ലും തേ​ടാ​തെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി). കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്​​ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ 12ല്‍ ​ഒ​മ്പ​ത്​ പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്കു​മെ​തി​രെ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി 90 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ന്‍. വാ​സു ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ള്‍ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം​കി​ട്ടി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ട്​ 115 ദി​വ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി. ഇ​പ്പോ​ഴും എ​ത്ര സ്വ​ര്‍ണം മോ​ഷ​ണം​പോ​യെ​ന്നും തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ല്‍ എ​വി​ടെ​യെ​ന്നും ഒ​രു​പി​ടി​യും കി​ട്ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ കു​റ്റ​പ​ത്രം വൈ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15ന​കം കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കു​ക​യാ​ണ്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ 12ല്‍ ​ഒ​മ്പ​ത്​ പേ​രും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ശ​മ്പ​ളം വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ ആ​യ​തി​നാ​ല്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ അ​നു​മ​തി വേ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ലും അ​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അം​ഗീ​കാ​രം കി​ട്ടാ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. അ​തി​നാ​ല്‍ കു​റ്റ​പ​ത്രം വൈ​കാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത.

    സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം കി​ട്ടി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ മു​രാ​രി ബാ​ബു ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മ​​റ്റൊ​രു പ്ര​തി എ​സ്. ശ്രീ​കു​മാ​റി​നും ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ള്‍ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി കോ​ട​തി​യെ വീ​ണ്ടും സ​മീ​പി​ക്കും. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി ര​ണ്ടാം കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​ട്ട് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 90 ദി​വ​സ​മാ​കും. അ​തോ​ടെ പോ​റ്റി​ക്കും സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന എ​ന്‍.​വാ​സു​വി​നും ഫെ​ബ്രൂ​വ​രി 15ന​കം കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കും.

    മ​റ്റ്​ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മു​ന്‍ എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍, തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ കെ.​എ​സ്.​ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കും സ്വാ​ഭാ​വി​ക ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച തി​ക​യും. അ​തി​നി​ടെ സ്പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റെ നി​യ​മി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ന്‍സ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ക്ക് കേ​സി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ന്‍ നി​യ​മ​ത​ട​സ​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​തും കേ​സു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട്​ പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​തം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gold robberyinvestigationsabarimala caseSabarimala News
    News Summary - Sabarimala gold robbery investigation foiled
    Similar News
    Next Story
    X