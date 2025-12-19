Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    19 Dec 2025 11:08 PM IST
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിന് വഴിതെളിഞ്ഞതോടെ ആശ്വാസത്തിൽ ബി.ജെ.പി; ആശങ്കയിൽ സി.പി.എം

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിന് വഴിതെളിഞ്ഞതോടെ ആശ്വാസത്തിൽ ബി.ജെ.പി; ആശങ്കയിൽ സി.പി.എം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് വ​ഴി​തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​മ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും ‘പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള’ സി.​പി.​എം ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലും. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പോ​കി​ല്ലെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ഇ​ട​പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്രാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ട്ടെ എ​ന്ന നി​ല​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ​മ​രം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​ ബി.​ജെ.​പി കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്​ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി. പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ത​ന്നെ കേ​ന്ദ്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​റി​ന്​ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​തി​നു​പി​ന്നാ​​ലെ​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. കേ​സ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കി​യ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​നോ​ട്​ (ഇ.​ഡി) ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം​ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞ്​ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​സി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ രേ​ഖ​ക​ളും ഇ.​ഡി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​ൻ ​കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി​യി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ​ കേ​ന്ദ്രാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ.​ഡി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്കും മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യും പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​ന്ദ്രേ​നി​ലേ​ക്ക​ട​ക്കം പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ത്തി​ക്കു​മോ എ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​ന്ദ്രാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്​ വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ കൊ​ള്ള​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വെ​റു​മൊ​രു ‘വീ​ഴ്ച’ എ​ന്ന് നി​സ്സാ​ര​വ​ത്​​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ്? കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച ക​ള്ള​ക്ക​ളി​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ര​ണ്ട് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഒ​ത്തു​ക​ളി തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടാ​ൻ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ഇ.ഡി അന്വേഷിച്ചാൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ?

    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ൾ, റി​മാ​ൻ​ഡ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഇ.​ഡി ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി സി. ​മോ​ഹി​താ​ണ് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റും എ​സ്.​ഐ.​ടി​യും സ​മാ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ട് മ​തി മ​റ്റൊ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു എ​സ്.​ഐ.​ടി നി​ല​പാ​ട്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ന്ന​ത​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. കേ​സി​ന്റെ റി​മാ​ൻ​ഡ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ടാ​തെ ഇ​തു​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ട​ക്കം പ​ക​ർ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ഇ.​ഡി​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ ഇ.​ഡി​ക്ക് കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. അ​തി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മ്മി​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ​സ്. ബൈ​ജു​വി​ന്റെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡ് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്കാ​നും വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

