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    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Jun 2026 11:32 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jun 2026 11:32 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസ്​: ദേവസ്വം ബോർഡ്​ മുൻ പ്രസിഡന്‍റിനും അംഗത്തിനും എസ്​.ഐ.ടി നോട്ടീസ്

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    ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസ്​: ദേവസ്വം ബോർഡ്​ മുൻ പ്രസിഡന്‍റിനും അംഗത്തിനും എസ്​.ഐ.ടി നോട്ടീസ്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​എ​സ്. പ്ര​ശാ​ന്തി​നും മു​ൻ അം​ഗം അ​ജി​കു​മാ​റി​നും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ഹാ​ജ​രാ​കാ​നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മു​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ​രെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ.​ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 2019ൽ ​ന​ട​ന്ന​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യി 2025ലും ​സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ത്തി​യെ​ന്ന സം​ശ​യ​മാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്കു​ള്ള​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പു​തി​യ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ളു​ന്ന​ത് കേ​സി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബോ​ർ​ഡ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പു​തി​യ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നും വൈ​കാ​തെ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി നീ​ക്കം. കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ശേ​ഷം കേ​സി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ.

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    TAGS:SITsabarimala caseDevaswomboard
    News Summary - Sabarimala gold plate case: SIT issues notice to former Devaswom Board President and member
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