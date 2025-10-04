Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 6:57 AM IST

    ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് കോടികളുടെ ഭൂമി ഇടപാട്, പണപ്പിരിവ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ന് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ന്‍സ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും
    ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് കോടികളുടെ ഭൂമി ഇടപാട്, പണപ്പിരിവ്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ര്‍ണ​പ്പാ​ളി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടും പ​ണ​പ്പി​രി​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. 2020-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്രം 30 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ഭൂ​മി​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ. 2022ൽ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നാ​ലാ​ഞ്ചി​റ​യി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു​കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ ഇ​റ​ങ്ങാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ ​വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി പെ​ട്രോ​ളൊ​ഴി​ച്ച് കാ​ർ ക​ത്തി​ച്ച സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ണ്ണ​ന്ത​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സു​ണ്ട്. കൊ​ള്ള​പ്പ​ലി​ശ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കി തി​രി​ച്ച​ട​വ് മു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഭൂ​മി സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യു​മു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര കോ​ട​തി​യി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ട്. ദേ​വ​സ്വം മു​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ര​നാ​ണ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഇ​യാ​ളു​ടെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ നെ​യ്യ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ക്ത​രി​ൽ​നി​ന്ന് നെ​യ്‌​ത്തേ​ങ്ങ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​ഭി​ഷേ​കം ന​ട​ത്തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. 2001 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ എ​ത്തി​ച്ച​ത് 10,001 നെ​യ്‌​ത്തേ​ങ്ങ​ക​ളെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. പ​മ്പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ട്രാ​ക്ട​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഭി​ഷേ​കം ന​ട​ത്തി പ്ര​സാ​ദം ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​ഴി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി പി​രി​ച്ച​ത് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യാ​ണ്.

    നെ​യ്‌​ത്തേ​ങ്ങ​ക​ൾ ആ​ചാ​ര​പ്ര​കാ​രം എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഇ​രു​മു​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഇ​ത് ലം​ഘി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍. സം​ഭ​വം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​തോ​ടെ 2023ല്‍ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡ് ഇ​ട​പാ​ട് വി​ല​ക്കി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി​യെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ന്‍സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKerala NewsLatest NewsUnnikrishnan PottySabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold patch controversy
    Similar News
    Next Story
    X