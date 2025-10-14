Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    14 Oct 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 6:58 AM IST

    സ്വർണപ്പാളി; ശാസ്ത്രീയപരിശോധനക്ക് എസ്.ഐ.ടി

    നാഗേഷിനെയും കൽപേഷിനെയും തേടി അന്വേഷണ സംഘം ഹൈദരാബാദിലേക്ക്
    സ്വർണപ്പാളി; ശാസ്ത്രീയപരിശോധനക്ക് എസ്.ഐ.ടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യു​ടെ വ്യാ​പ്തി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക്ക് മു​മ്പ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    2019 ജൂ​ലൈ 19ന് ​ദ്വാ​ര​ക​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ളി​ക​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​മാ​റ്റി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ഭാ​രം 42.800 കി​ലോ ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക​രു​ടെ 12 പാ​ളി​ക​ളി​ലെ ഭാ​രം 25.400 കി​ലോ​യും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 38.2581 കി​ലോ​യാ​യും 12 പാ​ളി​ക​ളി​ലെ ഭാ​രം 22.5453 കി​ലോ​യാ​യും കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    തെ​ക്ക്-​വ​ട​ക്ക് മൂ​ല​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ട് പാ​ളി​ക​ൾ​കൂ​ടി സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട് പാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​രം 17.400 കി​ലോ ആ​യി​രു​ന്നു. സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ന് കൈ​മ​റു​മ്പോ​ൾ അ​ത് 15.7128 കി​ലോ ആ​യി. സ്വ​ർ​ണ​ശോ​ഷ​ണം ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​തി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ​യും മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തും.

    മൂ​ന്ന് സം​ഘ​മാ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. തൃ​ശൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ​ശി​ധ​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്താ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു സം​ഘം സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലെ​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പോ​റ്റി​ക്കാ​യി സ്വ​ർ​ണം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദു​കാ​ര​ൻ ക​ൽ​പേ​ഷി​നാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പോ​റ്റി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​യും സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ നാ​ഗേ​ഷി​നെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ള​ക്കി​യ​മാ​റ്റി​യ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ നാ​ഗേ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​മ്പു​പാ​ളി​യാ​യി ചെ​ന്നൈ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​ർ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം.

    വാ​തി​ലി​ന്‍റെ​യും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പാ​ളി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം ഉ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം പൂ​ശ​ലി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​വും പ​ണി​ക്കൂ​ലി​യി​ന​ത്തി​ൽ ഈ​ടാ​ക്കി​യ സ്വ​ർ​ണ​വും ക​ഴി​ച്ച് 474.9 ഗ്രാം ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ൽ​പേ​ഷി​നെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി. ഇ​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം വി​ശ്വ​സി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.


    എഫ്​.ഐ.ആർ സമർപ്പിച്ചു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം റാ​ന്നി ഫ​സ്റ്റ്​ ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച, ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട്​ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​ര​ണ്ട്​ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ളും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ നി​യ​മ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള റാ​ന്നി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം​വ​രെ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ക​വ​ർ​ച്ച, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ക്ക​ൽ, വി​ശ്വാ​സ​വ​ഞ്ച​ന, ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​പാ​ളി സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ 10 പ്ര​തി​ക​ളും ക​ട്ടി​ള അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ൽ എ​ട്ട്​ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​രു എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റു​ക​ളി​ലും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ്​ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി. ​ശ്രീ​കോ​വി​ൽ വാ​തി​ൽ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ കേ​സി​ൽ 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ എ​ട്ടാം പ്ര​തി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ​പ്ര​തി​ക​​​ളെ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്താ​നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യ​ട​ക്കം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​ശേ​ഷ​മാ​കും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ കൈ​മാ​റു​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ർ​ണ​മ​ട​ക്കം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​കേ​സു​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​രു കേ​സാ​ക്കി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Devaswom BoardSITSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
