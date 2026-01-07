Begin typing your search above and press return to search.
    7 Jan 2026 10:57 PM IST
    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വർണക്കൊള്ള: ക​ൽ​പേ​ഷി​നെ മാ​പ്പു​സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം; സ്വ​ർ​ണ​വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ ഗോ​വ​ർ​ധ​ന​നെ​തി​രെ നി​ർ​ണാ​യ​ക മൊ​ഴി

    Sabarimala Gold Missing Row
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ വാ​തി​ൽ ക​ട്ടി​ള​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് പാ​ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ച്ച ചെ‍യ്ത കേ​സി​ൽ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി ക​ൽ​പേ​ഷി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി).

    കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യും ഒ​മ്പ​താം പ്ര​തി സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി​യും പ​ത്താം​പ്ര​തി​യും സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​രി​യു​മാ​യ ഗോ​വ​ർ​ധ​നും ത​മ്മി​ലെ ഗൂ​ഡാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ. കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​ണ് ക​ൽ​പേ​ഷ്. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യു​മാ​യി ത​നി​ക്ക് യാ​തൊ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും ക​ൽ​പേ​ഷ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സ് ഉ​ട​മ പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി​യെ​യും ഗോ​വ​ർ​ധ​നെ​യും കു​രു​ക്കു​ന്ന മൊ​ഴി ക​ൽ​പേ​ഷ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി സ​ങ്കി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തും ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​വ്യാ​പാ​രി​യു​മാ​യ ഗോ​വ​ർ​ധ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ താ​ൻ 2019 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ൽ എ​ത്തി പ​ങ്ക​ജ് ഭ​ണ്ഡാ​രി ന​ൽ​കി​യ സ്വ​ർ​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ ക​വ​ർ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ വി​ട്ട​യ​ച്ചു. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ക​ൽ​പേ​ഷി​ന് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​യാ​ളെ കേ​സി​ൽ മാ​പ്പു​സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും എ​സ്.​ഐ.​ടി ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

