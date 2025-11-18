Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 9:34 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 9:34 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസ്​: ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ്​ വിലക്ക്​ 25 വരെ നീട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    നേ​ര​ത്തേ 18 ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ത​ട​ഞ്ഞ്​ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു
    Sabarimala gold missing row, High Court
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ നാ​ലാം​പ്ര​തി​യാ​യ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്​ വി​ല​ക്ക്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ന​വം​ബ​ർ 25 വ​രെ നീ​ട്ടി. വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച്​ ജ​യ​ശ്രീ​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി 25ന്​ ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​തു​വ​രെ ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ. ​ബാ​ബു അ​റ​സ്റ്റ്​ ​ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ 18 ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ത​ട​ഞ്ഞ്​ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത​ത​വ​ണ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ൻ​കൂ​ർ​ജാ​മ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) നി​ല​പാ​ട്​ അ​റി​യി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി വാ​ക്കാ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ക്കി​യ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​ക​ൾ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​ൻ 2019ൽ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യെ​ന്ന​താ​ണ് ജ​യ​ശ്രീ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണം. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​യു​ടെ വാ​ദം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:high courtLatest NewsSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Sabarimala gold missing row: Jayashree's arrest warrant extended till 25
    Similar News
    Next Story
    X