Madhyamam
    21 Oct 2025 7:27 AM IST
    21 Oct 2025 7:27 AM IST

    പോറ്റിയവർ പുറത്തുവരുമോ?; അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈകോടതിക്ക് കൈമാറും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റും.

    ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​കും. ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന്റെ ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​ട​ത്തി​യ​തി​ലും ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളാ​ണ് എ​സ്.​എ.​ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ര​ണ്ടി​ലും ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ്. ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണം കാ​ണാ​താ​യ കേ​സി​ലാ​ണ് പോ​റ്റി​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്. ക​ട്ടി​ള​പ്പ​ടി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണം കാ​ണാ​താ​യ കേ​സി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഈ ​കേ​സി​ലെ എ​ട്ടാം പ്ര​തി 2019ലെ ​ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 2019 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പാ​ളി​ക​ൾ ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ ക​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഗൂ​ഡാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന ബം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യും പോ​റ്റി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യ അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​മ​ണ്യം അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    2019 ജൂ​ലൈ 19ന് ​സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ 12 പാ​ളി​ക​ളും തെ​ക്കും വ​ട​ക്കും പൊ​തി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് സ്വ​ർ​ണ ത​കി​ടു​ക​ളും പോ​റ്റി​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തെ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​മാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഇ​യാ​ൾ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദു​കാ​ര​ൻ നാ​ഗേ​ഷി​നെ എ​ൽ​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​മ​ണ്യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ പാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഭാ​രം 42.8 കി​ലോ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ഗേ​ഷ് സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ൻ​സി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത് 38.2 കി​ലോ​യു​ടെ പാ​ളി​ക​ളാ​ണ്. രാ​വി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക മു​റി​യി​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം പോ​റ്റി​ക്കൊ​പ്പ​മി​രു​ത്തി​യും അ​ന​ന്ത സു​ബ്ര​മ​ണ്യ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു.

    News Summary - sabarimala Gold Missing Row: Investigation progress report to be submitted to High Court today
