ശബരിമല സ്വർണകൊള്ള: മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സുധീഷ് കുമാർ അറസ്റ്റിൽ

ശബരിമല സ്വർണകൊള്ള: മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സുധീഷ് കുമാർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണകൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സുധീഷ് കുമാർ അറസ്റ്റിൽ. ഈ കേസിലെ മൂന്നാമത്തെ അറസ്റ്റാണിത്. 2019ൽ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ പാളികൾ സ്വർണം പൂശാനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ആയിരുന്നു സുധീഷ്. ചെമ്പ് പാളികൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് പോറ്റിയെ സ്പോൺസർ ആക്കാമെന്ന ശിപാർശ ബോർഡിന് നൽകിയതും സുധീഷാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
കേസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസില് വെച്ച് പ്രത്യേകസംഘം ഇയാളെ ചോദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സുധീഷ് കുമാറിൽ നിന്ന് ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന. വൈദ്യ പരിശോധനക്ക് ശേഷം റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. വിജയ് മല്യ ശബരിമലയില് സ്വര്ണം പൂശിയ കാലത്തെ ഫയലുകള് കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം മരാമത്ത് ചീഫ് എന്ജിനിയറുടെ ഓഫിസില്നിന്നാണ് രേഖകള് ലഭിച്ചത്.
അന്വേഷണസംഘം ഫയലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥകർ കൈമാറാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ രേഖകൾ നൽകാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഫയലുകൾ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നാണ് ദ്വാരപാലക ശിൽപ പാളികളിലടക്കം പൂശിയ സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിന് ലഭിച്ചത്. ഇവ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിജിലൻസ് കൈമാറിയിരുന്നു.
